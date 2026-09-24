Як повідомив Slawa TV посол України в Польщі Василь Боднар, взагалі нападник проживає в Німеччині та, ймовірно, має психічне захворювання.

Що могло вплинути на дії нападника

Для розслідування трагедії польські правоохоронці створили штаб у місті Ярослав. Український консул також залучений до комунікації з польськими органами влади, зокрема воєводою, поліцією та прокуратурою.

Посол Василь Боднар припустив, що могло вплинути на злочинні дії чоловіка.

Особа живе, взагалі, в Німеччині й пробувала перетнути кордон із Польщі до України. Вчора (23 вересня, – 24 Канал) його не пропустили у зв'язку з відсутністю страхування. Й тому, я так розумію, можливо під впливом цієї події, а можливо під впливом чогось іншого, він вчинив цю трагедію, цю жахливу дію,

– сказав дипломат, засудивши напад.

Боднар наголосив, що затриманий має відповісти за вчинене відповідно до всіх норм законодавства Польщі та Європейського Союзу.

Нагадаємо, вранці 24 вересня у польському місті Ярослав стався смертельний напад на служителів абатства сестер-бенедиктинок. Нападника, 31-річного громадянина України, правоохоронці оперативно затримали.

На трагедію відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що розраховує на швидке та ретельне розслідування всіх обставин інциденту. А польський прем'єр Дональд Туск запевнив, що нападник "буде покараний із повною суворістю польського закону".