26 лютого, 08:04
ЗМІ розкрили деталі затримання підозрюваного у вбивстві Портнова

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова, яке сталося в Іспанії у травні 2025 року.
  • Іспанські та німецькі правоохоронці підозрюють, що затриманий, громадянин України, діяв зі спільниками.

У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві українського політика Андрія Портнова, яке сталось у травні минулого року в Іспанії. За даними ЗМІ, чоловік є українцем.

Слідчі перевіряють наявність спільників та з’ясовують усі деталі замаху. Про це повідомляє "Українська правда".

Що відомо про затримання?

25 лютого іспанська національна поліція, спільно з німецькими правоохоронцями, затримала у місті Гайнсберг (Німеччина) підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова – колишнього заступника голови Адміністрації президента України. 

Чоловіка заарештували за європейським ордером на арешт та обшук, виданим іспанськими слідчими. Правоохоронці вважають, що саме він здійснив постріли, які призвели до смерті Портнова у травні 2025 року, коли той підвозив дітей до школи в передмісті Мадриду. 

Ім’я затриманого правоохоронці наразі не розкривають. За даними деяких джерел, він є громадянином України, вихідцем із Донецької області, і під час розстрілу був озброєний вогнепальною зброєю.

Також підозрюють, що він діяв разом з одним або кількома спільниками.

Вбивство Портнова: деталі

  • Андрія Портнова вбили 21 травня в одному з районів Мадрида біля елітної школи, куди ексрадник Віктора Януковича водив своїх дітей. Наразі поліція шукає особу, яка здійснювала постріл, а також тих, хто причетний до цього злочину.

  • Офіс Генерального прокурора України також розслідує вбивство Андрія Портнова у Мадриді. Кримінальне провадження за фактом умисного вбивства вже відкрито, досудове розслідування триває.

  • Поліція підозрює, що мотивами вбивства могли бути зведення рахунків, борги або політичне замовлення.