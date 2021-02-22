Вбивство посла Італії у ДР Конго: Україна засудила тероризм у всіх проявах

Посол Італії у Демократичній Республіці Конго Лукка Аттаназіо загинув 22 лютого внаслідок нападу невідомих. У зв'язку з трагедією співчуття висловив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Джерело:твіттер Дмитра Кулеби
Очільник МЗС атаку назвав "брутальною". Також він нагадав, що, окрім посла, загинув карабінер Вітторіо Яковаччі.
До теми У Демократичній Республіці Конго напали на колону ООН: загинув посол Італії
Деталі заяви Кулеби
Дипломат передусім висловив щирі співчуття близьким загиблих.
Україна засуджує тероризм у всіх формах і підтримує Італію в цей сумний і трагічний день,
– констатував Кулеба.
Загибель посла Італії у ДР Конго: головне
- Інцидент трапився у місті Гома.
- Тут невідомі атакували автомобільну колону ООН.
- У результаті загинули троє осіб – серед них посол Італії в країні Лукка Аттаназіо.
- Решта жертв нападу – це водій та поліцейський-карабінер, який супроводжував італійського дипломата.
- Карабінер та водій загинули на місці. Пораненого Аттаназіо намагались врятувати у лікарні Гоми, проте безуспішно.
- За попередньою версією, причиною трагедії могла стати спроба викрадення.
- Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за вбивство.
- Луці Аттаназіо було 43 роки. Він був одруженим і мав 3 дітей. У Кіншасі дипломат працював з 2017 року, послом став у 2019.
До речі У Конго загинув український миротворець Мулявка: фото
Що відомо про ситуацію у Демократичній Республіці Конго
- У 1998 році в країні розпочалась Друга конголезька війна.
- Вже рік по тому в ДР Конго ввели миротворців ООН.
- Закінчився збройний конфлікт у 2003 році.
- Проте у 2012 – 2013 роках розгорілись нові сутички між бунтівниками та урядовими військами.
Дані ВВС
Де розташовується ДР Конго / Карта