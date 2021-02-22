Вбивство посла Італії у ДР Конго: Україна засудила тероризм у всіх проявах

22 лютого 2021 , 22:49
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Посол Італії у Демократичній Республіці Конго Лукка Аттаназіо загинув 22 лютого внаслідок нападу невідомих. У зв'язку з трагедією співчуття висловив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Джерело:

твіттер Дмитра Кулеби

Очільник МЗС атаку назвав "брутальною". Також він нагадав, що, окрім посла, загинув карабінер Вітторіо Яковаччі.

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Деталі заяви Кулеби

Дипломат передусім висловив щирі співчуття близьким загиблих.

Україна засуджує тероризм у всіх формах і підтримує Італію в цей сумний і трагічний день,
– констатував Кулеба.

Загибель посла Італії у ДР Конго: головне

  • Інцидент трапився у місті Гома.
  • Тут невідомі атакували автомобільну колону ООН.
  • У результаті загинули троє осіб – серед них посол Італії в країні Лукка Аттаназіо.
  • Решта жертв нападу – це водій та поліцейський-карабінер, який супроводжував італійського дипломата.
  • Карабінер та водій загинули на місці. Пораненого Аттаназіо намагались врятувати у лікарні Гоми, проте безуспішно.
  • За попередньою версією, причиною трагедії могла стати спроба викрадення.
  • Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за вбивство.
  • Луці Аттаназіо було 43 роки. Він був одруженим і мав 3 дітей. У Кіншасі дипломат працював з 2017 року, послом став у 2019.

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Що відомо про ситуацію у Демократичній Республіці Конго

  • У 1998 році в країні розпочалась Друга конголезька війна.
  • Вже рік по тому в ДР Конго ввели миротворців ООН.
  • Закінчився збройний конфлікт у 2003 році.
  • Проте у 2012 – 2013 роках розгорілись нові сутички між бунтівниками та урядовими військами.

Дані ВВС

Де розташовується ДР Конго / Карта