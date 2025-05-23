Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Підозрюваного у вбивстві працівників посольства затримали

Еліаса Родрігеса підозрюють у тому, що він відкрив вогонь по групі людей, які виходили з заходу для молодих дипломатів, організованого Американським єврейським комітетом.

У момент затримання Родрігес заявив поліції: "Я зробив це за Палестину, за Газу". За словами свідків, після арешту він також вигукував "Свободу Палестині".

Жертвами жорстокого нападу стали 30-річний Ярон Ліщинський і 26-річна Сара Мілгрім – молода пара, яка незабаром планувала заручини. Їхні друзі стверджують, що обидвоє активно працювали над налагодженням діалогу між євреями й арабами та мріяли про мир на Близькому Сході.

Федеральна прокуратура висунула Родрігесу кілька обвинувачень: два випадки умисного вбивства, вбивство іноземних посадових осіб, вчинення вбивства із застосуванням вогнепальної зброї, а також використання зброї під час насильницького злочину.

Виконувачка обов'язків федеральної прокурорки округу Колумбія Жанін Пірро заявила, що справа може підпадати під смертну кару.

Генеральна прокурорка США Пем Бонді додала, що підозрюваний, найімовірніше, діяв самостійно. Попереднє слухання у справі було призначено на 18 червня.

Наразі ФБР вивчає ймовірний маніфест, нібито написаний Родрігесом і опублікований перед стріляниною. У ньому напад обґрунтовується діями Ізраїлю в Газі з жовтня 2023 року. В публікації йшлося про "ескалацію заради Гази" та "повернення війни додому".

Нагадаємо, раніше в офісі Нетаньягу заявили, що прем'єр-міністр обурений жахливим антисемітським вбивством двох співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні. Політик доручив посилити безпеку у дипломатичних місіях Ізраїлю по всьому світу та для представників держави.