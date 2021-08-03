Вбивство Шишова та тиск на Тімановську: режим Лукашенка стає неконтрольованим

Режим Олександра Лукашенка активно тисне на білорусів. Відчули це навіть спортсмени, адже спалахнув скандал з Христиною Тімановською. Водночас активіста Віталія Шишова, який втік через тиск до України, знайшли мертвим.

Христина Тімановська

Білоруська легкоатлетка Христина Тімановська записала в міжнародному аеропорту Токіо відео з критикою білоруського спортивного начальства. Через це функціонери Федерації легкої атлетики Білорусі під примусом зняли її з Олімпіади.

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Ба більше, її хотіли повернути до Мінська через те, що дівчина записала відео з критикою на їхню адресу і відмовилася брати участь в естафеті у 400 метрів, оскільки не готувалася до змагань в цій дисципліні.

Вони "накосячили" з дівчатами, у яких не вистачає тестів, щоб прилетіти на їх першу в житті Олімпіаду. Вони вирішили зробити "хід конем" і запустити мене,

– сказала у відео Тімановська.

Рішення дівчини відмовитися від змагань не у своїй дисципліні відразу ж жорстко розкритикували білоруські провладні канали.



Тімановську хотіли вивезти з Японії / Фото з інстаграм-сторінки спортсменки

Ситуація не на жарт налякала легкоатлетку. В аеропорту Токіо Христина Тімановська звернулася до поліції, заявивши, що на неї чинять тиск і вона боїться їхати на Батьківщину.

У Японії захистили дівчину

Влада Японії взяла дівчину під захист. Вона провела ніч у готелі в аеровокзалі Токіо, а потім її відвезли до посольства Польщі, де надали гуманітарну візу.

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Білоруський фонд спортивної солідарності купив їй квиток на прямий рейс з Токіо до Варшави. Вже 4 серпня вона відправиться до Польщі.

Чоловік Тімановської Арсеній Жданевич виїхав з Білорусі до України ще 2 серпня.

Я не думав, що все зайде настільки далеко,

– запевнив Жданевич.

Віталій Шишов

Не за менш драматичних обставин у жовтні 2020 року був змушений залишити Білорусь Віталій Шишов. Він був активним учасником антипрезидентських протестів. Після того, як влада почала масові утиски активістів, Віталій вирішив шукати притулку в Києві.



Шишова знайшли вбитим / Фото "РБК-Україна"

Він опікувався справами "Білоруського дому", який надає допомогу білоруським політичним біженцям в Україні. Однак тут його шлях завершився трагічно – його знайшли повішеним.

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Обставини загибелі

Вранці 2 серпня Шишов вийшов на пробіжку в парк, який розташований біля його дому. Після цього зв'язок з чоловіком перервався. Лише через добу правоохоронці виявили тіло зі слідами побиття на лиці.

Поліція відкрила справу за статтею про навмисне вбивство.

За Шишовим стежили

Раніше Віталій розповідав друзям про те, що за ним стежать. До нього кілька разів підходили підозрілі люди, намагаючись завести розмову.

Ще у липні колишній заступник командира спецпідрозділу "Алмаз" при білоруському Міністерстві внутрішніх справ Ігор Макар попереджав про спецоперацію, яку білоруські силовики почали за кордоном проти активістів протестного руху.

"КДБ Білорусі проводить масштабну операцію під назвою "Трест" в декількох країнах, в зв'язку з чим залучена значна агентурна частина населення. До цього підключені посольства Республіки Білорусь. Мета – затримати і будь-яким способом доставити в Білорусь активних учасників опозиційного руху", – розповів Макар.

Тиск режиму у Білорусі: головне

Частину активістів і опозиціонерів кинули за ґрати ще восени 2020 року – тоді був розпал антипрезидентських протестів. Частину осіб змусили залишити Батьківщину.

Білоруський режим розправляється і з незалежними ЗМІ. Від початку 2021 року затримали майже сотню опозиційних медійників.

У липні провели серію обшуків у співробітників незалежної інтернет-платформи TYT.BY та телеканалу "Радіо Свобода".

Тепер Міністерство юстиції Білорусі взялося ще й за неурядові правозахисні організації. В планах – ліквідувати 50 об'єднань.

Загалом від моменту спалаху протестів у Білорусі відкрито понад 4,5 тисячі карних справ. Сотні людей відправили за ґрати за сфальсифікованими обвинуваченнями. У липня лави політв'язнів у Білорусі поповнили ще 107 людей.