Вже знаємо, хто це влаштував, – Пономарьов про ліквідацію Татарського

Напередодні у Санкт-Петербурзі ліквідували пропагандиста Владлена Татарського. Традиційно росіяни звинувачують у цьому українські спецслужби.

Втім, вже чітко відомо, хто є автором дійства і як це було сплановано. Поки немає офіційної заяви від групи, яка організувала цю акцію, тому треба дещо зачекати. Про це в ексклюзивному стрімі 24 Каналу сказав російський опозиційний політик, колишній депутат держдуми Росії Ілля Пономарьов.

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Справжня партизанська акція

Як зауважує Пономарьов, для російських спецслужбовців дуже принизливо, що існують російські партизани, що вони не можуть їх контролювати, що вони можуть здійснювати такі напади. Це сталося у дуже спеціальному місці для Владіміра Путіна, поруч з головним офісом Євгєнія Пригожина. Очікувалося, що ватажок ПВК "Вагнер" також відвідає цей захід.

Звичайно, їм простіше казати, що це спецслужби інших країн – України, ЦРУ, "Моссад" чи будь-хто інший,

– відзначає опозиціонер.

Цікаво, що навіть опозиціонери сумніваються, що розправу здійснила російська група. Мовиться, зокрема, про заяви фонду Навального.

Насправді дуже сумно, бо навіть вони не вірять у те, що російські громадяни можуть чинити справжній опір режиму,

– каже Пономарьов.

Припускають, що до вбивства причетні Ігор Сєчін та Ніколай Патрушев. На думку опозиціонера, подібні версії розглядати не варто. "Це справжня партизанська акція. Вона зроблена не професіоналами, а людьми, які хотіли помститися і надіслати такий собі меседж до російської еліти, що вона уся у небезпеці", – акцентує він.

Варто згадати історію з підривом авто, у якому перебувала донька ідеолога "рускава міра" Алєксандра Дугіна. Всередині Росії також зафіксовано чимало інцидентів різного характеру – підпали військкоматів, атаки залізниці й напади на активістів.

Пономарьов про ліквідацію Татарського: дивіться відео

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