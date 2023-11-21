США вводить санкції проти двох російських окупантів, які вбивали цивільних на Київщині

США запроваджують санкції проти Азатбека Омурбекова та його підлеглого Даниїла Фролкіна за грубі порушення права людини. Ці окупанти вбивали мирних жителів Бучі та Андріївки.

Омурбекова, Фролкіна та їхніх найближчих родичів позбавили права на вʼїзд у США. Про це 20 листопада оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен.

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Що відомо про окупантів

Азатбек Омурбеков був командиром російської 64 окремої мотострілецької бригади, коли росіяни контролювали село Андріївка Київської області. Пізніше він привів бригаду до Бучі.

У США наголосили, що саме 64 окрема мотострілецька бригада жорстоко страчувала мирних жителів.

Коли зʼявилися відомості про жорстокість бригади, Кремль заявив, що Путін нагородив відзнаками 64 окрему мотострілецьку бригаду, а міноборони Росії підвищило Омурбекова та похвалило його.

Запроваджуючи санкції щодо Омурбекова та Фролкіна, США підтверджують свою відданість дотриманню прав людини й сприяють тому, щоб притягнути до відповідальності винних у порушеннях прав людини,

– сказав Ентоні Блінкен.

Фролкін сам зізнався у злочинах

У серпні 2022 року російські журналісти дізналися імена російських солдатів, які причетні до вбивств жителів села Андріївка Макарівського району Київської області та зателефонували їм.

Тоді Даниїл Фролкін сам зізнався, що розстрілював цивільне населення в Андріївці. Однак окупант просить покарати командирів. Зокрема командира бригади підполковника Олександра Прокурата, який наказав розстрілювати людей.