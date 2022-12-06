"У Кадирова довгі руки": хто причетний до нібито вбивства чеченського блогера

У Швеції нібито було вбито чеченського блогера Тумсо Абдурахманова, який неодноразово критикував бойовика Рамзана Кадирова. Якщо ця страта була здійснена за наказом очільника Чечні, то зробив він це за допомогою російських спецслужб.

Про це 24 каналу розповів речник батальйону імені Шейха Мансура Іслам Бєлокієв. Він зазначив, що у Кадирова – довгі руки, а у Росії багато агентів у Європі серед політиків, спецслужб.

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ЄС дозволяли Кремлю проводити свою пропаганду

Він згадав, що раніше на Тумсо Абдурахманова вже було скоєно замах, але він зумів відбити атаку. Нападника було затримано та його кинули за ґрати. На брата Тумсо також була спроба замаху, який було попереджено.

Тільки у Європі за останні 10 років було вбито дуже багато людей, серед них Зелімхан Хангашвілі, Мансур Старий, Анзор "Венський". Когось зарізали, когось розстріляли безпосередньо на вулиці. В Україні також було вбито багато опозиціонерів,

– наголосив Бєлокієв.

На його думку, це відбувається, бо Кадиров володіє всіма інструментами російської влади.

"Європейські країни надто тривало дозволяли Кремлю проводити свою пропаганду на території ЄС. Ми досі бачимо там мітинги на підтримку Росії, в той час, коли сьогодні відбувається геноцид українського народу", – наголосив Бєлокієв.

Поліція відмовилась підтверджувати вбивство

За його словами, загибель Тумсо Абдурахманова поки що не підтверджено. Жоден родич чи близький офіційно не заявив про його смерть. Навіть поліція Швеції відмовилась підтверджувати вбивство Абдурахманова і коментувати цю ситуацію.

Існує припущення, що спроба вбивства була, і Тумсо Абдурахманова, і його брата сховали спецслужби, або був замах, але йому вдалося запобігти, або десь щось поряд відбулось і тому про всяк випадок їх також сховали,

– наголосив речник.

Проте він вважає, що це не означає, що інших критиків глави Чечні не можуть вбити.

"І мене теж. Сприяє цьому саме російська влада, ФСБ, ГРУ та інші російські структури", – зазначив Іслам Бєлокієв.

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