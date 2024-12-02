"Застрельте і все": розвідка перехопила розмову загарбників про вбивство полоненого

ГУР МО України вкотре перехопило розмову російських загарбників. Під час цієї розмови командир підрозділу армії країни-агресорки наказує підлеглому стратити військовополоненого.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис ГУР МО.

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ГУР перехопило розмову окупантів про вбивство полоненого

Українські розвідники перехопили нову розмову російських вояк на Донеччині. У ній командир підрозділу окупаційної армії Росії наказує підлеглому здійснити воєнний злочин – стратити військовополоненого.

Що там, бл**ь, за складнощі, на**й? Бароне, с*ка! С*ка, застрельте і все. Що ви там сюсюкаєтеся, на**й?,

– кричав окупант.

В ГУР МО України підкреслили, що за кожен здійснений окупантами воєнний злочин буде належна справедлива відплата.

Росіянин наказує стратити військовополоненого: дивіться відео