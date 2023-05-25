Стався friendy fire: вагнерівець через день після повернення з України відправився на той світ
Росіянин, що воював проти українських захисників у складі ПВК "Вагнера" зміг вціліти на фронті та навіть повернутися до рідного селища. Але довго радіти життю у нього не вийшло, оскільки смерть все одно наздогнала окупанта.
Російський окупант після повернення з України прожив трохи довше однієї доби. Про це пишуть пропагандистські медіа Росії, передає 24 Канал.
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Що сталося напередодні його смерті
23 травня найманець ПВК "Вагнера" повернувся додому. Він проживав у селищі Карахун, що розташоване в Іркутській області.
Ввечері 24 травня окупант вирішив відсвяткувати своє повернення. Він запросив на посиденьки приятеля.
Як вагнерівець помер на батьківщині
Двоє чоловіків вживали алкоголь. У певний момент вони посварилися. Під час сварки запрошений друг застрелив найманця з рушниці.
Стрілець сам викликав правоохоронців. Врятувати загарбника не вдалося. У результаті окупант помер через вогнепальні поранення. А його приятель тепер може сісти до в'язниці за вбивство.
Окупанти регулярно знищують один одного на території Росії
- У Новосибірській області ще один загарбник помер під час святкування свого повернення з України. П'яний росіянин прийшов до будинку односельця та почав йому погрожувати. Згодом той застрелив цього військового.
- А у Курській області російський репер, якого мобілізували, застрелив побратима на автобусній зупинці. Слідство назвало вбивство солдата неподалік від школи "необережним поводженням зі зброєю".
- Схожий випадок стався на Бєлгородщині. Там російський солдат вбив строковика, тому що нібито переплутав його з українським диверсантом. А командування спробувало зам'яти цей інцидент.