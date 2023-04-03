Видова боротьба дуже жорстока: як у Росії використовують підрив Татарського

У Росії 2 квітня невідомі організували ліквідацію пропагандиста Владлена Татарського. Наразі є декілька версій того, хто за цим може стояти.

В ефірі 24 Каналу політолог Олег Лісний висловив переконання, що це внутрішньоросійська видова боротьба. Зазвичай вона буває дуже жорстокою.

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Запальний "привіт" Пригожину

На думку співрозмовника, Україна повинна ставитися до цього, як до двобою павуків у великій банці. Мовляв, нам байдуже, хто й з ким б'ється, головне – аби вони обидва померли.

Я тільки вітаю те, що в них ця боротьба почалася. Якщо серйозно, то я думаю, що це можна розглядати як "привіт" Пригожину. Я і мої колеги бачили, що він останнім часом у пригожинській манері критикував військове керівництво, зокрема Шойгу,

– відзначає Олег Лісний.

Так званий Владлен Татарський висловлював незадоволення військовим забезпеченням вагнерівців. Тож фахівець вважає це дуже цікавим "збігом обставин", коли пригожинського пропагандиста вбили в пригожинському ресторані.

"Чому це публічно відбулося? Тому що це сигнал іншим воєнкорам, щоб вони думали перед тим, як брати замовлення на те, щоб "мочити" російську армію", – заявив політолог.

Нові подробиці ліквідації Татарського: дивіться відео

Ще одна версія ліквідації Татарського

Співрозмовник також допускає, що мета вбивства Максіма Фоміна (справжнє ім'я Владлена Татарського) може бути комбінованою. Мова про одночасний "привіт" Пригожину та "привіт" російському суспільству про буцімто теракти в центрі Санкт-Петербурга.

Це "терористична загроза". Треба закручувати гайки, усім, хто проти війни та проти Путіна, затикати рота. Можливо, це комплексний підхід. Як кажуть фсбешники, двоходівка,

– пояснив Олег Лісний.

Він також підкреслив, що будь-яке таке вбивство, яке Росія проводить на своїй території, вона "вішатиме" на Україну. Мовляв, це дуже просто й це мобілізує суспільство.

"Адже, пам'ятаєте, як у нас "рука Кремля" досі швидко мобілізує притомних українців. А "рука України" дуже сильно мобілізує непритомних росіян. Можливо, деякі з них навіть підуть на мобілізацію", – допускає політолог.

Ліквідація Татарського в Росії