Хто міг ліквідувати Татарського: опозиціонер пояснив кожну з версій

За знищенням російського пропагандиста Владлена Татарського можуть стояти різні люди. Є дві рівноцінні версії, які можуть виявитися правдивими.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов. На його думку, не варто відкидати версію, що знищення Владлена Татарського могли організувати українські спецслужби.

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Варто пам'ятати, що цей пропагандист був ворогом України. Він підтримував війну, зловтішався та ненавидів український народ.

Найпростіша версія переважно виявляється правдивою. Думаю, що це блискуча операція українських спецслужб. Такі дії підвищують бойовий дух, підіймають престиж та бентежать ворога. Можливість провести операцію в глибокому тилу ворога – суттєво підвищує впевненість,

– припустив Галлямов.

Могли підірвати і "свої"

Як зазначив Галлямов, це можуть бути й внутрішні російські конфлікти. В російській владі є так зване угруповання "яструбів" – на кшталт колишнього заступника уряду Ігоря Сєчина та секретаря Радбезу Росії Ніколая Патрушева, які працюють на ескалацію.

Так, вони хочуть досягнути введення воєнного стану в Росії та кінцевого послаблення так званих "лібералів та технократів" з групи голови Центробанку Росії Ельвіри Набіулліної чи мера Москви Сєргєя Собяніна.

Зараз для "яструбів" зберігається ризик, що Путін після багатьох невдач на фронті може погодитися на аргументи "технократів" та піти на мирні переговори з подальшим представленням свого наступника при владі. Це буде кінцем для Патрушева і Сєчина. Адже вони будуть авторами курсу, який офіційно відкинув президент. І на них скинуть усіх собак,

– вважає Галлямов.

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Інші версії здаються менш реалістичними. Хоча більш-менш життєздатною ще може бути версія, що так російська влада намагається поставити на місце різних "воєнкорів". Ці пропагандисти мають досить значну аудиторію і подекуди можуть дозволяти собі говорити забагато з точки зору чинного режиму.

Як припускає Галлямов, Росія може готуватися до певної невдачі на фронті. І вже зараз намагається вгамувати "воєнкорів", щоб вони не розганяли паніку та "зраду".

Вбивство пропагандиста Татарського: коротко