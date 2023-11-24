"Думав, помру першої ночі": чоловік, що був у катівні з Вакуленком, розповів про знущання росіян

Харківські слідчі розказали про трагедію в селі Капитолівка, де вбили письменника Володимира Вакуленка та розстріляли ще трьох його односельців. Зокрема, вже відомі прізвища підозрюваних.

У слідчому управлінні Харківської області розповіли деталі про підозрюваних у вбивстві дитячого письменника Володимира Вакуленка, передає кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. Зокрема, свідчення про страшні події дав і чоловік, якому вдалось пережити катівню.

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Що відомо про підозрюваних

Підозрювані у вбивстві письменника Володимира Вакуленка та ще трьох людей служать у 4-ій роті 4-го батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву так званої "ЛНР" 2-го армійського корпусу 8-ої загальновійськової армії Південного воєнного округу ЗС Росії.

Мовиться про командира роти під позивним "Лев" – Владислава Нескородьєва та Сергія Удоденка з позивним "Удод". Чоловіки з Луганщини притягувалися до кримінальної відповідальності – двоє за крадіжки та наркотики.

Завдяки розслідуванню, яке тривало понад рік, та проведенню понад 40 допитів правоохоронці дізнались, що відбулося у день розстрілу та напередодні.

Нам вдалось встановити, який саме підрозділ був у Капитолівці та деталі вбивства. Спочатку викрали Вакуленка разом із хворим сином, знущалися і били, потім відпустили й через день знову забрали. Ми знаємо, що Володимира Вакуленка катували перед стратою, змушували роздягатися, шукали татуювання тризуба, били, оскільки на тілі вбитого вже потім побачили 2 зламаних пальці на лівій руці,

– розповів Сергій Болвінов, начальник слідчого управління поліції Харківської області.

Після Володимира Вакуленка ці ж нелюди вбили ще 3 чоловіків. Усіх притягли в підвал за спілкування українською та підозри в підтримці ЗСУ. Жертвами стали 54-річний атовець Юрій і двоє чоловіків, яких затримали в лісі. 76-річний пенсіонер Леонід із 51-річним Іваном приїхали з Ізюма до друга в Капитолівку, щоб врятуватися від бомбардувань.

Леонід та Іван просто збирали у лісі шишки для опалення, коли їх затримали. Їх звинуватили в шпигунстві. Леонід був ексзалізничником, Іван працював слюсарем на хлібокомбінаті.

Жахливі деталі про російські катування

Про катування трьох чоловіків стало відомо завдяки Євгену. Він єдиний, хто вижив у катівнях окупантів. І він же бачив рюкзак Вакуленка з прапорцями та шевронами на подвір'ї катівні.

Я думав, що першої ночі помру від холоду. Постійні гноблення, моральні, фізичні, будинок повністю розграбований. Розмір льоху приблизно 2,5 на 2,5 метра, льох темний, освітлення немає. Можливості користуватися сірниками немає, та й сірників не було, виводили вранці у туалет, дадуть поїсти щось, а так на допит просто викликали, хто потрібен. Іноді крики до льоху долинали. За цими звуками можна було визначити, що людину били,

– розповів Євген, що вижив у полоні окупантів.

Чоловіки, які приходили з допитів, розповідали про знущання росіян. Затриманого Юрія так сильно вдарили прикладом у спину, що зламали ребра. Хоч у льоху було темно, але Євгену було зрозуміло, що крові там багато.

"Зайшли вони у двір, і кожен ставить свої запитання – не розумієш, кому і що відповідати. Один запитав чи є гроші: долари, рублі. Відкрив кишеню, де було 4 тисячі. Я дістав, думаю, все одно обшукуватимуть, знайдуть і заберуть. Я дістав із кишені, а він раз із руки забрав. А я кажу, то це ж останні. А він витягає з кишені гривню, складену о пів. Я не помітив, що це за папір, а він у рота вставив. Сказав: "випаде – уб'ю", – пригадав Євген.

Нелюдам заочно оголосили підозри, незабаром їх планують оголосити в розшук. Правоохоронцям відомо, що і "Удод", і "Лев" живі, хоча дехто з їх групи, яка причетна до звірств на Ізюмщині, вже були вбиті.

Смерть Володимира Вакуленка: що відомо