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      Вбивство Гандзюк: болгарський суд арештував Левіна, Україна направила запит на екстрадицію

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      Болгарський суд арештував Левіна на 40 діб / flagman.bg

      Болгарський суд на 40 діб арештував підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексія Москаленка (він же Левін). Раніше місцева прокуратура просила про арешт до рішення щодо екстрадиції. Тим часом Офіс генпрокурора України вже направив екстрадиційний запит.

      Про арешт 42-річного українця, якого розшукував Інтерпло, повідомляє місцеве видання "Флагман".

      Цікаво: Затриманий у справі Гандзюк Олексій Левін змінював зовнішність – поліція Болгарії

      Сам Левін просив суд відпустити його під домашній арешт з електронним браслетом. Мовляв, у нього серйозні пробелми зі здоров'ям, тому йому у жодному випадку не можна під арешт.

      Втім надати жодних доказів цього, а також 4 операцій на серце, про які той заявляв, підозрюваний так і не зміг. Водночас прокуратура просила суд арештувати його до моменту поки не буде ухвалене рішення щодо екстрадиції.

      Водночас в Офісі генерального прокурора України розповіли "Інтерфаксу", що запит на екстрадицію Олексія Левіна вже направили до Болгарії.

      Якщо роль Левіна в організації вбивства херсонської активістки доведуть у суді, йому може загрожувати до 10 років за ґратами.

      Як Левін опинився у Болгарії:

      • У Болгарії переконують: підозрюваний у справі Гандзюк потрапив до їхньої країни через Румунію у 2018 році.
      • Він пішки перетнув кордон у населеному пункті Дуранкулак.
      • У Болгарії Левін ніде офіційно не реєструвався, ба більше, змінив зовнішність.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк:

      • На громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк напали 31 липня 2018 року. Її облили сірчаною кислотою.
      • Жінка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні. Медики кілька місяців рятували її, провели низку операцій, однак 4 листопада 2018 року активістка померла у лікарні.
      • Координатор замаху вважають Сергія Торбіна, він був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення, безпосередній нападник на активістку Микита Грабчук – 6 років в'язниці, причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов – 3 роки.
      • Досі у ролі підозрюваних перебувають 3 осіб: Олексій Москаленко (Левін), який начебто організував вбивство, Ігор Павловський нібито замовляв вбивство (перебуває під вартою), Владислав Мангер – ще один замовник вбивства (перебуває на волі під заставою).
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Болгарія Справа Катерини Гандзюк Вбивство Офіс генпрокурора
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