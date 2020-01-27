Вбивство Гандзюк: болгарський суд арештував Левіна, Україна направила запит на екстрадицію

Болгарський суд на 40 діб арештував підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексія Москаленка (він же Левін). Раніше місцева прокуратура просила про арешт до рішення щодо екстрадиції. Тим часом Офіс генпрокурора України вже направив екстрадиційний запит.

Про арешт 42-річного українця, якого розшукував Інтерпло, повідомляє місцеве видання "Флагман".

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Сам Левін просив суд відпустити його під домашній арешт з електронним браслетом. Мовляв, у нього серйозні пробелми зі здоров'ям, тому йому у жодному випадку не можна під арешт.

Втім надати жодних доказів цього, а також 4 операцій на серце, про які той заявляв, підозрюваний так і не зміг. Водночас прокуратура просила суд арештувати його до моменту поки не буде ухвалене рішення щодо екстрадиції.

Водночас в Офісі генерального прокурора України розповіли "Інтерфаксу", що запит на екстрадицію Олексія Левіна вже направили до Болгарії.

Якщо роль Левіна в організації вбивства херсонської активістки доведуть у суді, йому може загрожувати до 10 років за ґратами.

Як Левін опинився у Болгарії:

У Болгарії переконують: підозрюваний у справі Гандзюк потрапив до їхньої країни через Румунію у 2018 році.

Він пішки перетнув кордон у населеному пункті Дуранкулак.

У Болгарії Левін ніде офіційно не реєструвався, ба більше, змінив зовнішність.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: