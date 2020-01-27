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      Убийство Гандзюк: болгарский суд арестовал Левина, Украина направила запрос на экстрадицию

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      Болгарский суд арестовал Левина на 40 суток / flagman.bg

      Болгарский суд на 40 суток арестовал подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Москаленко (он же Левин). Ранее местная прокуратура просила об аресте до решения об экстрадиции. Между тем Офис генпрокурора Украины уже направил экстрадиционный запрос.

      Об аресте 42-летнего украинца, которого разыскивал Интерпол, сообщает местное издание "Флагман".

      Интересно: Задержанный по делу Гандзюк Алексей Левин менял внешность – полиция Болгарии

      Сам Левин просил суд отпустить его под домашний арест с электронным браслетом. Мол, у него серьезные пробелмы со здоровьем, поэтому ему ни в коем случае нельзя под арест.

      Впрочем, предоставить никаких доказательств этого, а также 4 операций на сердце, о которых тот заявлял, подозреваемый так и не смог. В то же время прокуратура просила суд арестовать его до момента, пока не будет принято решение об экстрадиции.

      В то же время в Офисе генерального прокурора Украины рассказали "Интерфаксу", что запрос на экстрадицию Алексея Левина уже направили в Болгарию.

      Если роль Левина в организации убийства херсонской активистки докажут в суде, ему может грозить до 10 лет за решеткой.

      Как Левин оказался в Болгарии:

      • В Болгарии убеждают: подозреваемый по делу Гандзюк попал в их страну через Румынию в 2018 году.
      • Он пешком пересек границу в населенном пункте Дуранкулак.
      • В Болгарии Левин нигде официально не регистрировался, более того, изменил внешность.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк:

      • На общественную активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года. Ее облили серной кислотой.
      • Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу. Медики несколько месяцев спасали ее, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка умерла в больнице.
      • Координатором покушения считают Сергея Торбина, он был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения, непосредственный нападавший на активистку Никита Грабчук – к 6 годам тюрьмы, причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – к 4 годам заключения, Виктор Горбунов – 3 годам.
      • До сих пор в качестве подозреваемых находятся 3 человек: Алексей Москаленко (Левин), который якобы организовал убийство, Игорь Павловский якобы заказывал убийство (находится под стражей), Владислав Мангер – еще один заказчик убийства (находится на свободе под залогом).
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Убийство Офис генпрокурора Дело Екатерины Гандзюк Болгария
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