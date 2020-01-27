Убийство Гандзюк: болгарский суд арестовал Левина, Украина направила запрос на экстрадицию

Болгарский суд на 40 суток арестовал подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Москаленко (он же Левин). Ранее местная прокуратура просила об аресте до решения об экстрадиции. Между тем Офис генпрокурора Украины уже направил экстрадиционный запрос.

Об аресте 42-летнего украинца, которого разыскивал Интерпол, сообщает местное издание "Флагман".

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Сам Левин просил суд отпустить его под домашний арест с электронным браслетом. Мол, у него серьезные пробелмы со здоровьем, поэтому ему ни в коем случае нельзя под арест.

Впрочем, предоставить никаких доказательств этого, а также 4 операций на сердце, о которых тот заявлял, подозреваемый так и не смог. В то же время прокуратура просила суд арестовать его до момента, пока не будет принято решение об экстрадиции.

В то же время в Офисе генерального прокурора Украины рассказали "Интерфаксу", что запрос на экстрадицию Алексея Левина уже направили в Болгарию.

Если роль Левина в организации убийства херсонской активистки докажут в суде, ему может грозить до 10 лет за решеткой.

Как Левин оказался в Болгарии:

В Болгарии убеждают: подозреваемый по делу Гандзюк попал в их страну через Румынию в 2018 году.

Он пешком пересек границу в населенном пункте Дуранкулак.

В Болгарии Левин нигде официально не регистрировался, более того, изменил внешность.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: