Єдиний, хто може стояти за вбивством Фаріон і радіти йому

Я ніколи не любив Ірину Фаріон. Та й вона не любила людей, що відстоюють ліберальні цінності. Але вбивство – то не український метод вирішення суперечок. Навіть ціннісних. Навіть принципових.

Найкраща помста ворогу

Майдан 2004 року, Майдан 2013 року. Початок повномасштабного вторгнення 2022 року. Що спільного?

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Що українці різних політичних спектрів ставали разом. Ліберали разом з консерваторами. Проти ворогів України. І байдуже що нас роз'єднує, бо є щось єдине, що тримає нас разом. І без цієї єдності неможливі були Помаранчева революція, Революція Гідності, героїзм зими – весни 2022 року.

Тому єдиний, хто може стояти за вбивством Ірини Фаріон чи радіти йому, – це той самий ворог, кого завжди бісила єдність українців у критичні моменти. Це Росія. Це той ворог, який організовував в Україні політичні вбивства десятиліттями.

Яка можлива відповідь на дії ворога? Тільки єднання. Всіх спектрів. Всіх тих, хто любив Ірину Фаріон і хто ні. Це єдина можлива відповідь спільному ворогу. Ворогу, який організовує чи провокує вбивство для роз'єднання.

Наша єдність – це найкраща помста. Помста ворогу, якого ця єдність бісить і який здатен вбивати, щоб цю єдність порушити. Наша єдність – це єдиний запобіжник від майбутніх вбивств. Бо якщо ворог побачить, що такі політичні вбивства розділяють нас, він буде продовжувати. Йому буде байдуже, вбиває він лібералів чи консерваторів.

Наша єдність і спільне проживання трагедії загибелі людини – це найкраща відповідь ворогу, який не цінує жодне життя. Це те, що відрізняє нас від ворога. І це те, що формує нашу перевагу. І ми не можемо це втратити.