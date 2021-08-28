Вбивцю Роберта Кеннеді можуть достроково звільнити з в'язниці

Вбивця кандидата в президенти США Роберта Кеннеді отримав право на дострокове звільнення. Відповідне рішення щодо Серхана Серхана прийняла Комісія з питань умовно-дострокового звільнення Каліфорнії.

У 1969 році палестинця було засуджено до найвищої міри покарання – смертної кари. Згодом йому змінили вирок на довічне ув'язнення.

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Вбивця Роберта Кеннеді отримав право на дострокове звільнення

Серхан Серхан перебуває за ґратами 53 роки за вбивство американського політика Роберта Кеннеді. Комісія з питань умовно-дострокового звільнення Каліфорнії проголосувала за те, щоб надати йому право достроково вийти з в'язниці.

Згідно з офіційним рішенням, 77-річний чоловік вже не є загрозою для суспільства. Відтак може вийти на свободу. Втім голосування цього органу ще не гарантує звільнення ув'язненого. Остаточне рішення щодо Серхана має ухвалити губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом.

Минуло понад пів століття. Більше не існує того імпульсивного юнака, яким я був тоді,

– заявив Серхан під час звернення до комісії.

Він також визнав, що вбивством Роберта Кеннеді поранив і завдав шкоди всьому світу. "Усвідомлення цього вчинку приносить мені біль", – додав чоловік.

Окружна прокуратура Лос-Анджелеса вже виступила з відмовою оскаржувати рішення комісії з помилування.

Що відомо про Роберта Кеннеді

Роберт Кеннеді був одним з братів вбитого американського президента Джона Кеннеді, якого застрелили в 1963 році.

Політика у 1964 році було обрано сенатором від штату Нью-Йорк. А вже у 1968 році, за 5 років після смерті брата, він балотувався на посаду президента США від Демократичної партії. Він був одним з лідерів президентських виборів.

Під час передвиборчої кампанії 5 червня 1968 року він виголошував промову в одному з готелів в Лос-Анджелесі. До зали увірвався 24-річний Серхан Серхан і здійснив кілька пострілів з револьвера. Кандидат у президенти помер наступного дня у віці 42 років.

Вбивця після арешту стверджував, що скоїв злочин, адже Роберт Кеннеді підтримував виділення американської допомоги Ізраїлю. Згодом він почав говорити, що не пам'ятає нічого з того дня.

Серхан Серхан подавав прохання про помилування 16 разів. Комісія з питань умовно-дострокового звільнення ухвалила рішення після того, як діти Роберта Кеннеді офіційно попросили помилувати вбивцю їхнього батька.