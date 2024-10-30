Вчений із Харкова допомагав окупантам удосконалювати "Шахеди"

Учений-механік, за версією слідства, на замовлення росіян розробляв креслення для удосконалення дронів-камікадзе. Зокрема, він працював над модернізацією двигунів та катапультних установок.

Про це повідомляє СБУ.

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72-річний вчений з Харкова допомагав росіянам удосконалювати "Шахеди"

За даними слідства, фігурант дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому, гендиректору одного із російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників. Це підприємство з 2023 року тісно співпрацює із компанією Росії, що займається виробництвом ударних дронів типу "Шахед", які рашисти маркують під назвою "Герань-2",

– йдеться у повідомленні.

Для комунікації з російськими спільниками харків’янин використовував електронну пошту та популярний месенджер. При цьому він маскував співпрацю з окупантами під виглядом підготовки наукових праць у галузі БпЛА.

72-річний вчений з Харкова допомагав росіянам удосконалювати "Шахеди" / СБУ

Як встановило розслідування, вчений залучив до проєктних робіт свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни втік з Харківщини до Росії та влаштувався до московського технологічного університету, в якому займається розробкою дронів для окупантів.