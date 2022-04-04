Вчимо слова, заспіваємо у день перемоги: "Ой у лузі червона калина" у виконанні патрульного

Українська пісня "Ой, у лузі червона калина" стала справжнім гімном для підняття духу українського народу. Вслід за лідером гурту "Бумбокс" її спробували переспівати усі: від зірок шоу-бізу до українських поліціантів.

Сьогодні до їхньої компанії доєднався патрульний із Вінниці. Відео, в якому він виконує знайому усім пісню опублікували на фейсбук-сторінці поліції Вінницької області.

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Українці не падають духом

Попри трагічні події, наш народ продовжує боротьбу та з кожним днем стає на крок ближчим до перемоги.

Доброго ранку! Скоро співатимемо легендарний гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина" у день нашої перемоги,

– написали на сторінці поліції.

Патрульний виконав пісню " Ой, у лузі червона калина": дивіться відео

Зверніть увагу: "Ой у лузі червона калина" в 1914 році стала гімном Українських січових стрільців. Згодом її співали у підрозділах УПА. Також її виконали депутати Верховної Ради, коли 24 серпня 1991 року після проголошення незалежності заносили жовто-блакитний прапор в залу парламенту.