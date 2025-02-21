На Рівненщині вчитель бив кулаком по парті та вдарив учня по обличчю: справу розслідує поліція

У ліцеї Сарненського району, що на Рівненщині, вчитель агресивно поводився з учнями. Одного з них він вдарив по обличчю.

Справа набула розголосу 20 лютого, коли в мережі виявили відповідний ролик. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління Національної поліції у Рівненській області.

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Що відомо про інцидент у ліцеї на Рівненщині

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відеоролик, на якому вчитель підійшов до парти, бив по ній кулаком та кричав на учня. Під час цього він вимагав показати, що хлопець записав у зошиті та робив впродовж уроку.

Згодом педагог розвернувся до іншої парти та дав ляпаса одному з учнів, який сидів за нею. У результаті чого той прикрив обличчя пеналом та розплакався. Після цього чоловік помітив, що школярі знімають його агресивну поведінку на відео.

У поліції кажуть, що інформацію зареєстрували до журналу єдиного обліку, наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Решта обставин поки що з'ясовують.

На інцидент уже відреагувала й освітня омбудсменка Надія Лещик. Вона повідомила, що розмовляла з директором ліцею, який запевнив, що у школі триває службове розслідування.

Надіслала запит на заклад освіти щодо проведення неупередженого службового розслідування, притягнення винних до відповідальності та інших питань. Надіслала відповідний запит до Управління освіти Березівської сільської ради Сарненського району Рівненської області,

– каже Лещик.

Зазначимо, що схожий випадок нещодавно трапився на Житомирщині. Там в одному з ліцеїв вчитель побив двох учнів 8 класу та навмисно завдав дітям легких тілесних ушкоджень. Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати обставини події.