Вчителі та школярі Мукачева подарували прикордонникам освячені обереги та маскувальні сітки
Джерело:Державна прикордонна служба України
Через повномасштабне російське вторгнення українці активно волонтерять. Допомагають українським захисникам навіть наймолодші.
Учні та вчителі Мукачівського ліцею №8 створили та віддали прикордонникам Мукачівського загону обереги – ляльки-мотанки та жовто-блакитні підковки. Крім цього, вони принесли 3 маскувальні сітки.
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Також 3 сітки зробили та віддали прикордонникам учні та вчителі Мукачівського ліцею №6.
Обереги / Фото Держприкордонслужби
Що потрібно прикордонникам
У Держприкордонслужбі зазначили, що від початку російського вторгнення вчителі приходять до шкіл і плетуть з дітьми маскувальні сітки. Наголосили, що така підтримка надихає охоронців кордону на перемогу.
"Прикордонники щиро вдячні усім, хто постійно допомагає та вже допомогли у забезпеченні харчами, медикаментами, спорядженням", – написали у Держприкордонслужбі.
Охоронці кордону розповіли, що їм наразі потрібна допомога. Вони просять придбати такі речі:
- рюкзак (сумка, підсумок) військового медика;
- турнікет;
- військова індивідуальна загальновійськова аптечка;
- пакет протиопіковий;
- компресійний бинт, бандаж, пов'язка тощо (modularBandage);
- оклюзійні пов'язки, також й на грудну клітку;
- гемостатичні бинти;
- знеболювальні в індивідуальних шприцах чи шприцручках;
- серветки медичні кровоспинні;
- підсумок військовий медичний;
- кровоспинні бинти та системи: Combat Gauze Z-Folded, Celox-A Applicator, Кровоспас тощо;
- кровоспинні компресійні бинти;
- регульований назофарінгіальний повітроповід з лубрикантом;
- скотч армований;
- тактичні медичні ножиці;
- маркер для нанесення інформації.
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