Вчителі та школярі Мукачева подарували прикордонникам освячені обереги та маскувальні сітки

5 березня 2022 , 18:13
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Джерело:

Державна прикордонна служба України

Через повномасштабне російське вторгнення українці активно волонтерять. Допомагають українським захисникам навіть наймолодші.

Учні та вчителі Мукачівського ліцею №8 створили та віддали прикордонникам Мукачівського загону обереги – ляльки-мотанки та жовто-блакитні підковки. Крім цього, вони принесли 3 маскувальні сітки.

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Також 3 сітки зробили та віддали прикордонникам учні та вчителі Мукачівського ліцею №6.


Обереги / Фото Держприкордонслужби

Що потрібно прикордонникам

У Держприкордонслужбі зазначили, що від початку російського вторгнення вчителі приходять до шкіл і плетуть з дітьми маскувальні сітки. Наголосили, що така підтримка надихає охоронців кордону на перемогу.

"Прикордонники щиро вдячні усім, хто постійно допомагає та вже допомогли у забезпеченні харчами, медикаментами, спорядженням", – написали у Держприкордонслужбі.

Охоронці кордону розповіли, що їм наразі потрібна допомога. Вони просять придбати такі речі:

  • рюкзак (сумка, підсумок) військового медика;
  • турнікет;
  • військова індивідуальна загальновійськова аптечка;
  • пакет протиопіковий;
  • компресійний бинт, бандаж, пов'язка тощо (modularBandage);
  • оклюзійні пов'язки, також й на грудну клітку;
  • гемостатичні бинти;
  • знеболювальні в індивідуальних шприцах чи шприцручках;
  • серветки медичні кровоспинні;
  • підсумок військовий медичний;
  • кровоспинні бинти та системи: Combat Gauze Z-Folded, Celox-A Applicator, Кровоспас тощо;
  • кровоспинні компресійні бинти;
  • регульований назофарінгіальний повітроповід з лубрикантом;
  • скотч армований;
  • тактичні медичні ножиці;
  • маркер для нанесення інформації.

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Автор: Марія Масюк