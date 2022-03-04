Вчителів у Криму змушують публікувати не менше троьх постів на підтримку Росії

Вчителям у тимчасово окупованому Криму погрожують. Путінський режим також не придумав нічого кращого, ніж змушувати їх поширювати фейки у соцмережах.

Так під загрозою звільнення освітян примушують поширювати в соціальних мережах пости на підтримку загарбницьких та цинічних дій російської армії в Україні.

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Цю інформацію підтвердили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.️

Так зване окупаційне самопроголошене "міністерство образованія" поширило серед навчальних закладів Криму інструкцію. А разом з нею і вимогу до вчителів – розмістити не менше трьох публікацій за цією тематикою та фото начебто українських полонених.

Так російська пропаганда намагається створити красиву "картинку" – начебто підтримки російської агресії пересічними росіянами,

– зазначили у ЦПД.

Кримінальна відповідальність за правду в Росії

Відсьогодні в державі-агресорці притягуватимуть до кримінальної відповідальності за правду.

За розголошення правди про війну в Україні росіянам світить 15 років тюрми.

За поширення "фейків" про використання армії Росії – штраф від 700 тисяч до 1,5 мільйона рублів, або виправні роботи терміном до 1 року, або примусові роботи терміном до 3 років, або позбавлення волі терміном до 3 років.

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