Вчителька, яка дуже любила квіти: у боях за Київ загинула військова Ірина Цвіла
25 лютого 2022 , 21:47Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олега Тягнибока
У боях за Київ 25 лютого загинула військова Ірина Цвіла. Вона була вчителькою за фахом.
Ірина була свободівкою. Вона була у Батальйоні СІЧ та Легіоні Свободи.
Важливо Російські окупанти запустили ракети по Києву
Що відомо про геройку
У мережі пишуть, що Ірина Цвіла була за фахом вчителькою.
Вона загинула у бою, стримуючи рашистські танки під Києвом. Тендітна жінка, що любила квіти і життя,
– написала Ксенія Пономарьова.
Вже другу добу йдуть активні бої за Київ. Ввечері 25 лютого росіяни випустили ракети по столиці. Про загрозу з повітря сповістили мешканців столиці сирени та представники місцевої влади близько 20:58.
Загибла Ірина Цвіла / Фото Ксенії Пономарьової