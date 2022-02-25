Вчителька, яка дуже любила квіти: у боях за Київ загинула військова Ірина Цвіла

У боях за Київ 25 лютого загинула військова Ірина Цвіла. Вона була вчителькою за фахом.

Ірина була свободівкою. Вона була у Батальйоні СІЧ та Легіоні Свободи.

Важливо Російські окупанти запустили ракети по Києву

Що відомо про геройку

У мережі пишуть, що Ірина Цвіла була за фахом вчителькою.

Вона загинула у бою, стримуючи рашистські танки під Києвом. Тендітна жінка, що любила квіти і життя,

– написала Ксенія Пономарьова.

Вічна пам'ять геройці! Щирі співчуття рідним.

Вже другу добу йдуть активні бої за Київ. Ввечері 25 лютого росіяни випустили ракети по столиці. Про загрозу з повітря сповістили мешканців столиці сирени та представники місцевої влади близько 20:58.



Загибла Ірина Цвіла / Фото Ксенії Пономарьової