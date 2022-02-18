Вчора бустерну дозу отримали більше українців, ніж першу дозу

За минулу добу, 17 лютого, в Україні проти коронавірусу вакцинували 65 089 людей. Цікаво, що бустерну дозу зробила більша кількість українців, ніж першу.

Так, першу дозу отримали 17 796 людей, другу дозу – 27 686 людей, додаткову дозу отримали 488 людей, а бустерну дозу – 19 119 людей.

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Щеплення проводилось 1 007 мобільними бригадами з імунізації, у 3 234 пунктах щеплення та у 428 центрах вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації населення

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 15 649 485 людей. 15 649 483 з них отримали першу дозу вакцини, 15 071 517 – дві дози. Тим часом додаткову дозу отримала 25 841 людина, а бустерну дозу – 636 201 людина.

Загалом в країні провели 31 383 042 щеплення.

Які препарати обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 973 062,

Coronavac – 4 990 299,

AstraZeneca – 1 639 091,

Moderna – 1 539 166,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Ще одне дослідження підтвердило , що вакцинація проти COVID-19 може захистити від нових варіантів коронавірусу краще, ніж природна інфекція.

Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу