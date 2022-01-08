Вчора в Україні не провели жодного щеплення проти COVID-19: причина
Джерело:МОЗ
У п'ятницю, 7 січня, в Україні не зробили жодного щеплення проти коронавірусу. Все через те що центри та пункти вакцинації проти COVID-19 були закриті.
7 січня вся Україна святкувала Різдво, тож вакцинацію у цей день не проводили. Вже з 8 січня пункти та центри вакцинації відновлять роботу за звичайним графіком.
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Контакти та розклад можна переглянути на офіційному інформативному сайті про вакцинацію або за телефоном 0 800 60 20 19.
Додамо, що усі вакциновані люди у віці від 18 років можуть отримати бустерну дозу вакцини проти коронавірусу. Записатись на щеплення можна через застосунок Helsi або на сайті системи.Зверніть увагу: Від моменту отримання дози людина отримає новий COVID-сертифікат з терміном дії 270 днів. Його можна буде згенерувати у застосунку Дія орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу сертифікат за попередню повну вакцинацію залишатиметься дійсним.
Темпи COVID-вакцинації в Україні
Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Відтоді вакцинували 14 800 318 мешканців країни, 14 800 316 з яких отримали 1 дозу, 13 950 698 отримали 2 дози, 5 787 отримали додаткову дозу, а ще 16 216 зробили бустер.
Які препарати обирали українці
Загалом в країні провели 28 773 017 COVID-щеплень, для цього використовували такі препарати:
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 381 270,
- Coronavac – 4 806 881,
- AstraZeneca – 1 623 934,
- Moderna – 1 480 366,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 946,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
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