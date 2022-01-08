Вчора в Україні не провели жодного щеплення проти COVID-19: причина

У п'ятницю, 7 січня, в Україні не зробили жодного щеплення проти коронавірусу. Все через те що центри та пункти вакцинації проти COVID-19 були закриті.

7 січня вся Україна святкувала Різдво, тож вакцинацію у цей день не проводили. Вже з 8 січня пункти та центри вакцинації відновлять роботу за звичайним графіком.

До теми В Україні дозволили бустерну дозу COVID-вакцини для всіх людей від 18 років

Контакти та розклад можна переглянути на офіційному інформативному сайті про вакцинацію або за телефоном 0 800 60 20 19.

Додамо, що усі вакциновані люди у віці від 18 років можуть отримати бустерну дозу вакцини проти коронавірусу. Записатись на щеплення можна через застосунок Helsi або на сайті системи.

Темпи COVID-вакцинації в Україні Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Відтоді вакцинували 14 800 318 мешканців країни, 14 800 316 з яких отримали 1 дозу, 13 950 698 отримали 2 дози, 5 787 отримали додаткову дозу, а ще 16 216 зробили бустер. Які препарати обирали українці Загалом в країні провели 28 773 017 COVID-щеплень, для цього використовували такі препарати: Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 381 270,

Coronavac – 4 806 881,

AstraZeneca – 1 623 934,

Moderna – 1 480 366,

Covishield (AstraZeneca) – 487 946,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Від моменту отримання дози людина отримає новий COVID-сертифікат з терміном дії 270 днів. Його можна буде згенерувати у застосунку Дія орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу сертифікат за попередню повну вакцинацію залишатиметься дійсним.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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