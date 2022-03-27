Вчорашні події чітко дають зрозуміти, що, коли лунають сирени, загроза справді є, – Козицький
Джерело:телеграм Максима Козицького
Ввечері 26 березня росіяни ракети обстріляли Львів. Відомо, що пошкоджена інфраструктура, але жертв немає.
Голова Львівської ОДА Максим Козицький зазначив, що це чіткі нагадування львів'янам, що сповіщення про тривогу є попередженням про цілком реальну небезпеку.
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Вчорашні події чітко дають зрозуміти, що, коли лунають сирени, загроза справді є. Чуєте сирену – йдіть у безпечне місце та чекайте на інформацію з офіційних джерел,
– написав Максим Козицький.
За словами глави Львівської ОВА, було два оповіщення про повітряну тривогу. У першому випадку була загроза ракетного удару з акваторії Чорного моря, у другому – з Білорусі.
Також Козицький попросив жителів чекати повідомлень від офіційних джерел, натомість не фотографувати, не знімати відео і, тим більше, не викладати це в інтернет.
Таке "блогерство" може тягнути за собою людські жертви і кримінальну відповідальність.
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