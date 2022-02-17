Чи вдалося стримати Путіна від нападу на Україну: коментар Крістіни Квін

Низка західних ЗМІ мало не в один голос "призначили" дату нападу Росії на Україну – 16 лютого. Та, на щастя, ці прогнози не справдилися.

А проте Володимир Путін все ще може вдатися до агресії будь-якої миті. Про це розповіла тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін ексклюзивно 24 каналу.

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Чи вдалося стримати Путіна від нападу завдяки політиці США та інших партнерів України

Прогнозований Заходом напад на Україну російських військ 16 лютого, на щастя, не стався. 24 канал запитав у тимчасової повіреної у справах Сполучених Штатів Америки Крістіни Квін, чи можна вважати, що це сталося завдяки дипломатії США, Великої Британії та інших країн-партнерів.

Звісно, наша головна мета є у тому, щоб переконати президента Путіна вибрати дипломатичний шлях, а не шлях агресії,

– відповіла пані Квін.

"Ми й наші партнери та союзники робимо усе, що в наших силах, аби заохотити президента Путіна вибрати шлях дипломатії", – запевнила вона. Однак і додала, що США досі "стривожені накопиченням військ на кордоні й дуже агресивною риторикою Росії".

Президент Путін може вирішити вдатися до агресивних дій у будь-який момент. Звісно, ми сподіваємось, що Росія обере шлях дипломатії,

– підсумувала тимчасова повірена у справах США в Україні.

16 лютого в Україні не відбувся напад Росії, а натомість за ініціативою президента Зеленського відзначили День єднання. До цієї нагоди організували масштабний телемарафон.

Розмова з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін – у відео:

До слова, у цьому ж інтерв'ю 24 каналу пані Квін:

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