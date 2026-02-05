"Вдалося зрушити процес": з російського полону повернулися бійці "Азову"

У четвер, 5 лютого, після 45 місяців російського полону додому повернулися четверо бійців 12-ї бригади спецпризначення "Азов" та п'ятеро військовослужбовців 15-ї бригади "Кара-Даг".

Про це поінформував командир корпусу "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко.

Як азовців вдалося визволити з ворожого полону?

За словами Прокопенка, зрушити процес обміну військовополонених з "мертвої точки" вдалося завдяки роботі великої кількості людей. Водночас він зауважив, що важко уявити пройдені полоненими бійцями випробування у неволі.

Ви продемонстрували силу та міць азовського духу і не зламалися під колосальним тиском ворога,

– висловився він.