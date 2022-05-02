Вдарили по Бабиному Яру й тепер порівнюють президента з Гітлером, – Єрмак про антисемітизм Росії

З кожним новим днем антисемітизм Росії стає все більш очевидним. Вони більше не ховаються і відкрито це демонструють світу.

Як зазначив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, спершу росіяни вдарили ракетами по території, де знаходиться меморіальний комплекс Бабин Яр, а тепер – порівнюють Зеленського з Гітлером.

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Як відреагував Єрмак на слова Лаврова

Єрмак прокоментував безглузду заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова. В одному із недавніх інтерв'ю представник країни-агресорки порівняв Володимира Зеленського з Гітлером, який свого часу вбив 6 мільйонів євреїв. Лавров, судячи із усього, не розуміє елементарних речей, оскільки дозволив висловити своє припущення, буцімто "найзапекліші антисеміти, як правило, євреї".

Так Росія намагається пояснити свою нісенітницю про "денацифікацію", фактично ставлячи під сумнів існування вже не тільки української нації, але й Голокосту,

– зазначив Єрмак.

Голова Офісу Президента підкреслив, що це – печерний антисемітизм, який прикриває теорії змови, на яких завжди будуються диктаторські режими.

Крім того, Єрмак висловив повну солідарність з єврейським народом.

Така неприхована агресія росіян і неповага до історичної пам‘яті цілих народів не має залишатися без відповіді,

– додав він.

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Невігластво Лаврова та реакція світу на його заяву

Італійське видання Mediaset випустило резонансне інтерв'ю з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. У ньому міністр порівняв Зеленського із Гітлером, додавши, що фюрер, як і президент України, мав єврейську кров.

На заяву Лаврова одразу відреагував очільник МЗС Ізраїлю Яїр Лапід, який наголосив, що такі висловлювання неприпустимі та запросив негайну реакцію Росії, зокрема вибачення Лаврова.

Обурення висловив і радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що Росія є спадкоємцем нацистської ідеології, а заяви її представників – лише аргументи для виправдання масових вбивств українців.

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