Терехов підтвердив мінімум 5 "прильотів" у різних районах Харкова: є постраждалі

Мер Харкова повідомив про нові "прильоти" по місту. Попередньо відомо, що у одному місці спалахнула пожежа.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки є поранені люди. Серед постраждалих є дитина.

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У Харкові нові "прильоти"

Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти вдосвіта 18 серпня знову атакували місто.

О 4:32 (мовиться про 18 серпня – 24 канал) перший, а потім ще мінімум чотири ракетні удари по Харкову. "Прилетіло" до Слобідського та Холодногірського районів. В одному з місць влучення ракет – спалахнула пожежа,

– написав Терехов.

Додав, що інформація ще уточнюється. Вибухів було не менше п'яти, тож географія влучень може розширитися.

Внаслідок атаки по Харкову знову постраждали люди

Очільник Харківської обласної воєнної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок влучання росіян виникла не одна, а декілька пожеж. Також відомо про те, що є поранені люди.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, після ракетного удару в Слобідському районі Харкова отримали поранення 5 осіб,

– написав Синєгубов.

Відомо, що серед поранених – одна дитина. Очільник ОВА запевнив, що всі профільні служби працюють на місцях.

Також Синєгубов закликав людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не виходити з укриття до відбою.

Варто зазначити, що сирени лунали на Харківщині з 04:31 по 04:56 18 серпня.

Остання атака на Харків: коротко

росіяни атакували Харків ввечері 17 серпня. Ігор Терехов повідомив про "прильот" біля багатоповерхівки. Там спалахнула пожежа.

Очільник обласного Департаменту цивільного захисту Іван Сокол розповів, що вороги випустили по Салтівському району Харкова крилату ракету "Калібр". Вона вдарила по гуртожитку, в якому жили понад 30 людей, зокрема діти та пенсіонери.

За попередніми даними, 7 людей загинули, ще 17 – поранені. Радниця глави ОВА Наталя Попова повідомила, що серед жителів знищеного будинку на Салтівці були люди із вадами слуху. Попова пригадала також, що люди навіть не могли почути тривогу, вони не можуть озватись під час оголошення тиші рятувальникам.

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