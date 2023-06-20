Вдарили по військових та інфраструктурних об’єктах: яким був основний напрямок атаки росіян
Джерело:Повітряні Сили ЗС України
Ворог 20 червня запустив по території Україні понад 30 "Шахедів". Під час нічної атаки росіяни атакували військові та інфраструктурні об'єкти.
Попередньо повідомляли, що пошкодження критичної інфраструктури зафіксували на Львівщині. На місці ворожої атаки виникла пожежа.
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Основні напрямки нічної атаки
Ворог запустив дрони-камікадзе зі звичних північного та південного напрямків – "Шахеди" злетіли у Брянській області та зі східного узбережжя Азовського моря. Загалом ворог запустив 35 ударних дронів, 32 із яких – збили українські захисники. 30 "Шахедів" було знищено силами та засобами Повітряних Сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ.
Ворог націлився на військові та інфраструктурні об'єкти, тому протиповітряна оборона уночі працювала у більшості областей України. Проте основним напрямком атаки іранських дронів була Київщина. Лише у Київській області знищили понад 20 ворожих безпілотників.
Нічна атака 20 червня: коротко
- Тривогу в Україні оголосили близько о 00:00 й тривала вона понад 6 годин. Вона поширювалася за вектором руху ворожих безпілотників – від південних областей на Північ.
- Про вибухи повідомляли у кількох регіонах, зокрема – у Київській та Львівській областях. Як повідомили згодом, причина вибухів – робота ППО.
- Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами "Іскандер-М" / С-300. Унаслідок влучання постраждало популярне місце для відпочинку.
- Унаслідок нічних обстрілів у Львові кілька трамваїв змінили маршрути. Трамвайні маршрути №3 і №9 скоротили до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 їде через вулицю Городоцьку. Окрім того, сьогодні на маршрути пустили менше трамваїв, аби не збільшувати трафік та не спровокувати затори.
- Після нічної атаки у Києві зникло світло у Солом'янському та Святошинському районах. У ДТЕК "Київські електромережі" повідомили, що у деяких районах зафіксовані аварійні відключення. Чи пов'язано відключення з нічною атакою наразі невідомо, адже причини з'ясовуються.