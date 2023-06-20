Вдарили по військових та інфраструктурних об’єктах: яким був основний напрямок атаки росіян

Ворог 20 червня запустив по території Україні понад 30 "Шахедів". Під час нічної атаки росіяни атакували військові та інфраструктурні об'єкти.

Попередньо повідомляли, що пошкодження критичної інфраструктури зафіксували на Львівщині. На місці ворожої атаки виникла пожежа.

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Основні напрямки нічної атаки

Ворог запустив дрони-камікадзе зі звичних північного та південного напрямків – "Шахеди" злетіли у Брянській області та зі східного узбережжя Азовського моря. Загалом ворог запустив 35 ударних дронів, 32 із яких – збили українські захисники. 30 "Шахедів" було знищено силами та засобами Повітряних Сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ.

Ворог націлився на військові та інфраструктурні об'єкти, тому протиповітряна оборона уночі працювала у більшості областей України. Проте основним напрямком атаки іранських дронів була Київщина. Лише у Київській області знищили понад 20 ворожих безпілотників.

Нічна атака 20 червня: коротко