Знаю, що там відбувається, – Буданов сказав, чи вірить, що Путін вдарить ядеркою за втрату Криму

Протягом повномасштабної війни російські загарбники постійно вдаються до ядерних погроз. Окупанти намагаються лякати, що нібито "вдарять" за атаки по Криму.

Кирило Буданов не вірить, що Путін застосує ядерну зброю, якщо контроль над окупованим Кримом буде під загрозою. Начальник ГУР наголосив, знає, що там відбувається.

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Буданов про ядерні погрози Росії

Буданов висміяв ідею, що Москва нібито "використає" тактичну ядерну зброю, якщо контроль над Кримом опиниться під загрозою. Впевнений, що розуміє мислення та обмеження російського диктатора.

По-перше, я знаю, що там насправді відбувається. По-друге, я знаю реальні характеристики російської ядерної зброї. Яка користь від цього? У нас немає великого скупчення військ, для якого була б доречна така ядерна зброя,

– заявив начальник ГУР.

Додав, що пробити діри в рубежах оборони можливо звичайними засобами ведення війни. Водночас генерал-лейтенант наголосив, що використання ядерної зброї призведе до великих політичних ризиків для Путіна.

Також зауважив, що так звані "червоні лінії" диктатора щодо окупованого півострова багато разів перетиналися, коли Україна била по базах британськими ракетами.

"І нічого не сталося. Якщо є хоч якийсь шанс переконати Путіна, що він не може перемогти, він може полягати в тому, щоб зробити контроль Москви над Кримом нездатним", – підкреслив Буданов.