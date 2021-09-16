Вдарив молотком по снаряду: на Черкащині трагічно загинув 14-річний підліток

У Черкаській області 15 вересня сталась трагедія. Підліток намагався розібрати снаряд часів Другої світової. Предмет вибухнув.

Це відбулось у селі Крупське Золотоніського району. За попередньою інформацією, хлопець знайшов снаряд із донним підривачем калібру 45 міліметрів.

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Хлопець вдарив по снаряду молотком

Підліток хотів розібрати снаряд, коли залишився сам вдома. Він поклав вибухівку до металевої труби та вдарив по ній молотком. Від удару снаряд вибухнув.

Це почули сусіди. Вони викликали "швидку", поліцію та рятувальників.



Частинки снаряду / Фото поліції

Хлопець зазнав страшних травм

Неповнолітній зазнав серйозних тілесних ушкоджень. У нього була рвана рана живота, руки й тулуба. Крім того, діагностували політравму. На жаль, підліток не вижив.

Правоохоронці відкрили справу щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибухівками. Розслідування триває.



Обставини смерті дитини встановлюють / Фото поліції

Що робити, якщо ви знайшли потенційну вибухівку

Надзвичайники розповідали кілька правил, як поводитися після виявлення підозрілого предмета: