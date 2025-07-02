План із 2014 року: чи зможе ворог окупувати Одесу

Путін нині зосередив свої зусилля на захопленні Одеси та відрізанні України від Чорного моря. Про ці його наміри українська розвідка знає вже давно, а його попередні спроби не мали успіху.

Політолог, офіцер ЗСУ Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу розповів, що план по захопленню Одеси є в воєнних доктринах Росії. Це відомо з низки документів, які отримувала розвідка України.

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Одесу вдалося відстояти двічі

Кирило Буданов озвучував план Росії до 2040 року – як вони бачать розвиток воєнних дій на 20 років уперед, зокрема і в Україні.

Чому Одеса була для них головною ціллю? Вони ж уже намагалися її взяти. Згадайте 2014 рік – як ми відбивали українську Одесу. Те, що відбувалося у травні, – вони хотіли реалізувати гібридним методом. Тобто на Одесу робилася величезна ставка,

– сказав Андрій Ткачук.

Він додав, що як тоді, так і в 2022 році, коли була висадка десанту в Одесі, вдалося відбитися. Відповідно, спроби були б і далі, якби вони пройшли Миколаївщину.

Це щодо їхніх цілей – вони не нові. Чому це важливо? Їм потрібно не просто відрізати Україну. Для нас це був би величезний, колосальний удар, адже значна частина нашої економіки залежить від Чорного моря – від можливості забезпечити успішний прохід вздовж узбережжя до Босфору,

– сказав Андрій Ткачук.

Він додав, що Україні вдалося повернути контроль над Чорним морем – завдяки зусиллям і Військово-морських сил, і спецпідрозділів СБУ та ГУР. І хоча Україна не контролює всю акваторію, вона має достатній контроль над тією частиною, де може проводити низку роботи.

Хто має нині доступ до торгівлі в Чорному морі

Насправді Чорне море – це не лише про загрозу українській економіці, яка в разі втрати доступу до моря стане ще більш залежною від зовнішньої фінансової допомоги. Якщо Україна не зможе торгувати – економіка просяде.

Він зазначив, що сьогодні до Чорного моря мають доступ Туреччина, Румунія, країни НАТО. Всі вони мають реальну загрозу з боку Росії. Тому Україні важливо відкрито говорити про наміри Росії, адже це загроза не лише для України, а й для НАТО, для партнерів, зокрема США.

Він пояснив, що якщо НАТО втратить контроль над Чорним морем – Росія, безумовно, спробує взяти всю акваторію під свій контроль.