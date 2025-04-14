ЗМІ пишуть, що Росія може зайти на територію Дніпропетровщини: чи реальною є загроза

Росія не має логістичних можливостей для прориву до Дніпропетровської області. Їхні війська фактично "застрягли" на межі з Донеччиною.

Про це розповів в ефірі 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ у запасі та льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що в Росії минулого року було вдвічі більше сил і засобів, аби підійти до кордонів Донецької області.

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Адже справа не в Дніпропетровській області, а саме в лінії кордону Донеччини.

Де "застрягли" російські війська

Цей кордон проходить у районі Павлограда, Покровська, Межової.

От вони доповзли й уперлися в західну частину Покровська й далі просуватися вже не можуть. Тим більше наші війська стримують їх по лівому флангу – біля Костянтинівки. Тобто вони не можуть розгорнути фланг. А північний фланг уперся в трасу Покровськ – Костянтинівка. І та ж сама картина – розгорнути його не можуть,

– сказав Роман Світан.

Він додав, що попри сприятливіші умови для Росії минулого року, вони не змогли відтіснити українські війська через Удачне й просунутись до кордону Донецької області в районі Межової. Світан переконаний – цього року ситуація не зміниться.

Щоб заходити в Дніпропетровську область, їм потрібно підтягнути фланги. Північний фланг має вийти північно-східніше Мирнограду –через шосейну дорогу. А з півдня нас мають витиснути з Костянтинівки – Курахівської кишені. Минулого року їм це не вдалося. Цього року – тим більше,

– сказав Світан.

Він також зазначив, що подібні заяви і ЗМУ виглядають як елементи російської пропаганди.