Чи вдасться росіянам проголосити якісь "перемоги" до 9 травня: думка Арестовича

Сьогодні вночі російські загарбники спробували атакувати в Ізюмському, Запорізькому та Авдіївському напрямках. Така активність спровокована бажанням продемонструвати будь-які "перемоги" до 9 травня.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович. Він зазначив, що просунутися у російських солдатів не вийшло. Насамперед через те, що Збройні Сили України діють на випередження, повідомляє 24 канал.

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Політичне керівництво Росії очікує на будь-які результати до 9 травня

Війна на території України триває вже 71 день. За цей час Росія не здобула жодної вагомої перемоги, яку можна ставити у приклад. Якщо подивитися на цю ситуацію відсторонено, стає цілком очевидно, що це не просто провал російського керівництва, а ганьба для цілої системи, яка роками чіплялася за статус однієї із "найсильніших армій світу".

Звісно, щоб реабілітуватися в очах простих росіян та не зганьбитися перед начальством, російське військове керівництво ставить перед собою непросте завдання – принести хоча б невелику перемогу. За словами Арестовича, зараз головною ціллю ворога залишається "Азовсталь".

Як пояснює Арестович, 9-го травня окупанти планують розгорнути парад всередині Маріуполя.

Ми розуміємо, що проводити парад і казати, що вдалося взяти Маріуполь, поки на "Азовсталі" йдуть бої – такий собі результат,

– наголосив він.

Саме цим фактором й пояснюється максимальна агресія противника з якою він гатить по заводу останніми днями.

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Що стосується інших ділянок, Арестович вважає, що навряд чи Росії вдасться захопити територію, якою вони зможуть потішити свій народ 9 травня. Крім цього, радник керівника Офісу Президента нагадав, що російська влада, зокрема Лавров, виступають із заявами, що "вони не прив'язуються до жодної дати".

Це звісно брехня. Але вони розуміють, що результатів все ж очікують, тому продовжаться такі ж важкі бої до вичерпання їхнього наступального потенціалу,

– додав Арестович.

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