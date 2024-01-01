Вдень 1 січня окупанти атакували 10 "Шахедами": скільки знищили

У перший день Нового року окупанти вдарили по Україні дронами-камікадзе. У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей вдалося ліквідувати.

Ворог розпочав дронову атаку близько 14:00. У низці областей лунала повітряна тривога.

Дивіться також "Феєрверк війни": у мережі опублікували кадри, як українські захисники збивали "Шахеди"

Збили майже усі

У Повітряних силах повідомили, що противник атакував Україну 10 "Шахедами" з півночі. Силам ППО вдалося знищити 9 ворожих безпілотників.

Крім того, на східному напрямку захисники "приземлили" одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Як спрацювала українська ППО / Фото Повітряні сили

Під ударом росіян були Київщина та Сумщина: є загиблі

Близько 15:00 безпілотники атакували Есманську громаду на Сумщині. Один із дронів поцілив у багатоквартирний житловий двоповерховий будинок. Його 52 – річна мешканка отримала тяжкі поранення і згодом померла у лікарні.

Також відомо, що з – під завалів будинку дістали тіло 40-річного чоловіка. Ще одну жінку травмовано.

Рятувальники розповіли, що для розбору завалів довелося залучати інженерну техніку, настільки сильними були руйнування будинку. На відео поширеному ДСНС видно, що будівля фактично не має середини.

Місцева влада розповіла, що загалом над областю сили ППО збили два "Шахеди".

У Київській області, на щастя, минулося без жертв і постраждалих. Уламки збитих безпілотників впали в декількох населених пунктах двох районів області. Пошкоджено 4 приватних будинків та 4 легкових автомобілів. У ОВА уточнили, що загалом тривога в області тривала 2, 5 години.

Росіяни запустили вдень "Шахеди" : що відомо про атаку 1 січня