Тепер "Новочеркаськ" – це підводний човен: у Міноборони поглузували з Росії
Джерело:Міноборони України
У тимчасово окупованій Феодосії вночі проти 26 грудня знищили корабель "Новочеркаськ". В українському Міністерстві оборони відреагували на цю подію.
Оборонне відомство України не залишило без уваги знищення чергового російського корабля. Там вирішили поглузувати з ворога.
Дивіться також Google ретранслює російську пропаганду? Як подолати зомбування росіян
"Новочеркаськ" модифікували
У Міноборони України відзначили, що російський військовий десантний корабель пройшов модифікацію від українських воїнів.
Українські воїни модифікували російський великий десантний корабель "Новочеркаськ" – тепер це підводний човен,
– мовиться в повідомленні.
Знищення чергового російського корабля викликало досить бурхливу реакцію серед світових посадовців. Зокрема, міністр оборони Великої Британії сказав, що це показує, що ті, хто вважають, що війна в Україні зайшла в глухий кут, помиляються.
Ігнат прокоментував знищення "Новочеркаська" у Феодосії
- У Повітряних силах сподіваються, що таких випадків буде більше. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він також додав, що до такої вражаючої операції причетні не лише пілоти, а й інші спецпідрозділи, які не афішують це.
- У мережі повідомляли, що, можливо, на борту "Новочеркаська" були іранські дрони-камікадзе типу "Шахед". Така думка виникла через потужну детонацію у порту Феодосії. Окрім того, нині Росія використовує великі десантні кораблі саме з логістичною метою. Юрій Ігнат не підтвердив це.
- Натомість він сказав, що на борту був потужний боєкомплект. За його словами, можливо, про нього повідомлять пізніше. Він наголосив, що Україні потрібно звільняти Крим та наше море.