Таких випадків буде більше, – Ігнат прокоментував знищення "Новочеркаська" у Феодосії

Українські захисники 26 грудня знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії. У Повітряних силах сподіваються, що таких випадків буде більше.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він також додав, що до такої вражаючої операції причетні не лише пілоти, а й інші спецпідрозділи, які не афішують це, передає 24 Канал.

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У мережі повідомляли, що, можливо, на борту "Новочеркаська" були іранські дрони-камікадзе типу "Шахед". Така думка виникла через потужну детонацію у порту Феодосії. Окрім того, нині Росія використовує великі десантні кораблі саме з логістичною метою.

Однак Юрій Ігнат не став підтверджувати, що на борту "Новочеркаська" були "Шахеди". Він наголосив, що на борту був потужний боєкомплект, про який, можливо, повідомлять пізніше.

Разом з тим, речник Повітряних сил відзначив усіх, хто причетний до "вибухової" операції в тимчасово окупованому Криму. Ігнат додав, що результат спецоперації залежить не лише від пілотів, а й Збройних Сил України та інших спецпідрозділів. Він також наголосив, що Крим треба деокупувати, тому таких випадків, як знищення ВДК "Новочеркаськ", може бути більше.

Крим треба звільняти, як і наше море, тому таких випадків, мабуть, буде більше. Хотілося б, щоб наші Сили оборони досягали успіхів на всіх фронтах. Не лише на морі, а й на суходолі,

– наголосив Ігнат.

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