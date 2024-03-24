Це суттєві втрати, – Братчук сказав, як ворог використовував уражені кораблі

Українські військові вдарили по російських великих десантних кораблях "Ямал" та "Азов" у тимчасово окупованому Севастополі. Утім, про те, що ці судна пішли на одно, можливо, поки що говорити не варто. Однак це для ворога все одно втрата.

Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що це проблеми в логістиці противника. Фактично це був ледь не основний спосіб для росіян переправляти боєкомплекти та важку техніку з Росії. До речі, вибухи на півострові пролунали ввечері 23 березня.

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Так окупанти створювали бойовий ресурс для свого угруповання військ на території тимчасово окупованого Криму. Звідти ворог відправляв сили на Херсонський та Запорізький напрямки.

Для ворога це суттєві втрати у будь-якому разі. "Ямал" – після ремонту. Розуміємо, що вклалися вже двічі фактично. І фінансово, і ресурсно, і тепер мають таку ще проблему. "Азов" – досить символічно, що саме з такою назвою великий десантний корабель уражено,

– наголосив Братчук.

Вибухи в Криму