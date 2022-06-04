Вдома чекає малеча: історія подружжя військових, яке захищає Україну на Донеччині

Мар'яна та Євген – подружжя військовослужбовців, які захищають Україну на Донеччині. Війна роз'єднала їх з двома маленькими синочками, які чекають на маму й тата вдома.

Чоловік з дружиною воюють у складі 24 ОМБр імені короля Данила. Мар'яна зізнається, що дітки дуже сумують, але в малому віі вже розуміють, для чого і заради кого батьки перебувають за тисячу кілометрів від них.

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Військова відсилає дітям їхню спільну з чоловіком світлину, яку встигла зробити під час короткої зустрічі.

В нас найкращі діти у світі… Як і кожна дитина, вони дуже хочуть до мами і тата. Але чудово знають: якщо зараз нас не буде тут, на фронті, то фронт і "русский мир" може прийти і в наш дім,

– зазначила Мар'яна.

У Міноборони ж констатують, що оптимізм військової, щира посмішка та яскрава коса додають настрою та наснаги продовжувати боротьбу.

Яка зараз ситуація на Сході

Найактивніші бої зараз йдуть на Донбасі. Наприклад, на Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, ворог веде наступ, але безуспішно. Українські військові змусили ворога відійти.

Біля Авдіївки та Курахового росіяни здійснюють сковуючі та відволікаючі дії. Вони намагаються захопити Старий Караван та взяти під контроль лівий берег річки Сіверський Донець.

Щоправда, темп просування ворожих підрозділів під час бойових дій на Донецькому напрямку низький. Все через виснаження та низьий моральний стан.

Основні зусилля росіяни перекидають на Луганщину. Зокрема, на Сєвєродонецьк. За підтримки артилерії, ворог веде штурмові дії та посилює угруповання мобілізаційним резервом. У самому Сєвєродонецьку тривають вуличні бої.

Крім того, окупанти наступають у напрямку Устинівки, успіху не мають.

Загалом українські військові продовжують нищити ворога. Від початку повномасштабної війни вони ліквідували 31 050 окупантів та знешкодили тисячі одиниць російської техніки.

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