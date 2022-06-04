Вдома чекає малеча: історія подружжя військових, яке захищає Україну на Донеччині
Джерело:Міноборони
Мар'яна та Євген – подружжя військовослужбовців, які захищають Україну на Донеччині. Війна роз'єднала їх з двома маленькими синочками, які чекають на маму й тата вдома.
Чоловік з дружиною воюють у складі 24 ОМБр імені короля Данила. Мар'яна зізнається, що дітки дуже сумують, але в малому віі вже розуміють, для чого і заради кого батьки перебувають за тисячу кілометрів від них.
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Військова відсилає дітям їхню спільну з чоловіком світлину, яку встигла зробити під час короткої зустрічі.
В нас найкращі діти у світі… Як і кожна дитина, вони дуже хочуть до мами і тата. Але чудово знають: якщо зараз нас не буде тут, на фронті, то фронт і "русский мир" може прийти і в наш дім,
– зазначила Мар'яна.
У Міноборони ж констатують, що оптимізм військової, щира посмішка та яскрава коса додають настрою та наснаги продовжувати боротьбу.
Яка зараз ситуація на Сході
- Найактивніші бої зараз йдуть на Донбасі. Наприклад, на Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, ворог веде наступ, але безуспішно. Українські військові змусили ворога відійти.
- Біля Авдіївки та Курахового росіяни здійснюють сковуючі та відволікаючі дії. Вони намагаються захопити Старий Караван та взяти під контроль лівий берег річки Сіверський Донець.
- Щоправда, темп просування ворожих підрозділів під час бойових дій на Донецькому напрямку низький. Все через виснаження та низьий моральний стан.
- Основні зусилля росіяни перекидають на Луганщину. Зокрема, на Сєвєродонецьк. За підтримки артилерії, ворог веде штурмові дії та посилює угруповання мобілізаційним резервом. У самому Сєвєродонецьку тривають вуличні бої.
- Крім того, окупанти наступають у напрямку Устинівки, успіху не мають.
Загалом українські військові продовжують нищити ворога. Від початку повномасштабної війни вони ліквідували 31 050 окупантів та знешкодили тисячі одиниць російської техніки.
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