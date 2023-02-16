Більшість вдів окупантів, яким дарували шуби, виявились масовкою, – розслідувачі

Російська пропаганда минулого тижня поширила відео, де дружинам убитих бійців з окупованого Донбасу роздають шуби. Виявилося, що після запису частину з шуб забрали назад.

Ба більше, розслідувачі з'ясували, що не всі жінки на відео – вдови, більшість – просто масовка.

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Подаровані шуби вдовам

На початку лютого про "акцію із шубами" повідомив Євген Скрипник з позивним "Прапор", який входить в оточення російського бойовика та колишнього "міністра оборони "ДНР"" Ігоря Гіркіна-Стрєлкова.

Зазначали, що 21 шубу для вдів передав російський бізнесмен, а їх доставленням займалася дружина Гіркіна – Мирослава Регінська. Саме вона опублікувала відео, де 13 жінок стоять на вулиці та тримають перед собою шуби, хором дякуючи за подарунки.

Виявилось, що шуби забрали

Та згодом виявилося, що частину цих шуб забрали назад. Російський феміністичний рух зв'язався з однією з жінок з відео, і та заявила, що в неї та ще у трьох інших жінок шуби відібрали одразу після запису.

За її словами, учасницям акції сказали, що їм вручили шуби поганої якості, і пообіцяли видати нові, а пізніше заявили, що дали шуби помилково – вони нібито призначалися іншим людям.

У вдів забрали шуби відразу після зйомок відео / Скриншот Слідство Інфо

Жінка зізналась, що не вдома

Про те, що роздаватимуть шуби, жінкам повідомляли на роботі. Їм пообіцяли "дорогі подарунки з Москви" за те, що говоритимуть на відео.

Журналісти розшукали жінку Валентину, яка розповіла про відібрані шуби, у листуванні жінка зізналася, що вона не вдова, а її просто попросили знятися у відео.

Розслідувачі також ідентифікували декількох вдів та їхніх загиблих чоловіків.

Регінська у соцмережах продовжувала публікувати фото жінок з шубами, яких не було на відео.



Шуби почали роздавати по новому колу / Фото Слідство Інфо

А пізніше, ймовірно, коли ситуація набула розголосу, Валентина написала, що їй "повернули шубу, подарували квіти та перепросили".

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