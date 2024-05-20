Вдруге за добу: ворог знову атакував Полтавщину

Російські загарбники знову атакували полтавську область. Вибухи чули в Миргородському районі.

Про деталі російської атаки розповіли в ОВА. Зокрема, сказали, чи є влучання, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Удари "Іскандерами" по базі відпочинку на Харківщині: кількість поранених зросла

Росія атакувала Полтавщину

оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Так, голова ОВА підтвердив, що окупанти вже вдруге за добу атакували Полтавську область. Вибухи чули в Миргородському районі.

За попередньою інформацією, влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру не було,

– написав Філіп Пронін.

Важливо Уламок безпілотника спричинив пожежу у Золочівському районі Львівщини

Що цьому передувало