Вдруге за добу: ворог знову атакував Полтавщину

20 травня 2024, 11:00
Читать новость на русском

Джерело:

Філіп Пронін

Російські загарбники знову атакували полтавську область. Вибухи чули в Миргородському районі.

Про деталі російської атаки розповіли в ОВА. Зокрема, сказали, чи є влучання, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Удари "Іскандерами" по базі відпочинку на Харківщині: кількість поранених зросла

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Росія атакувала Полтавщину

Так, голова ОВА підтвердив, що окупанти вже вдруге за добу атакували Полтавську область. Вибухи чули в Миргородському районі.

За попередньою інформацією, влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру не було,
– написав Філіп Пронін.

Важливо Уламок безпілотника спричинив пожежу у Золочівському районі Львівщини

Що цьому передувало

  • Вночі окупанти атакували Полтавщину двома групами БпЛА. Мобільні вогневі групи відпрацювали по всіх "Шахедах".
  • Голова ОВА заявив, що, на щастя, постраждалих і руйнувань не зафіксовано.
  • Близько 10 години ранку в області знову оголосили тривогу. Повітряні сили написали, що в напрямку Миргорода прямує ракета. Уже через кілька хвилин попередили про ще одну – через Полтавщину.

Автор: Юлія Муріна