Вдруге за добу: ворог знову атакував Полтавщину
20 травня 2024, 11:00Читать новость на русском
Джерело:Філіп Пронін
Російські загарбники знову атакували полтавську область. Вибухи чули в Миргородському районі.
Про деталі російської атаки розповіли в ОВА. Зокрема, сказали, чи є влучання, передає 24 Канал.
Зверніть увагу Удари "Іскандерами" по базі відпочинку на Харківщині: кількість поранених зрослаДо речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Росія атакувала Полтавщину
Так, голова ОВА підтвердив, що окупанти вже вдруге за добу атакували Полтавську область. Вибухи чули в Миргородському районі.
За попередньою інформацією, влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру не було,
– написав Філіп Пронін.
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Що цьому передувало
- Вночі окупанти атакували Полтавщину двома групами БпЛА. Мобільні вогневі групи відпрацювали по всіх "Шахедах".
- Голова ОВА заявив, що, на щастя, постраждалих і руйнувань не зафіксовано.
- Близько 10 години ранку в області знову оголосили тривогу. Повітряні сили написали, що в напрямку Миргорода прямує ракета. Уже через кілька хвилин попередили про ще одну – через Полтавщину.