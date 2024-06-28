Другий день поспіль: у метро Києва людина знову потрапила під потяг

На станції метро "Золоті ворота" пасажир впав на колію. Рух поїздів зеленою гілкою метро тимчасово обмежено.

У київському метро знову трапилася трагедія. На станції "Золоті ворота" пасажир потрапив під потяг.

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Нещасний випадок

Вранці біля 11:00 міська влада попередила про зміни у русі поїздів метрополітену. Так, у повідомленні йшлося про те, що станції "Золоті ворота", "Палац спорту" та пересадочний вузол "Золоті ворота" – "Театральна" зачинені на вхід для пасажирів.

Як причину у КМДА вказали інцидент, який стався на "Золотих воротах". Там пасажир впав під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців.

Тим часом рух поїздів на лінії організовано від станції "Червоний хутір" до "Кловської" та від "Сирця" до "Лук'янівської".

Зазначимо, що у метро Києва це вже другий такий інцидент за два дні. Вчора, 27 червня, подібна ситуація виникла на станції метро "Університет". Там на колію впав чоловік. За словами очевидців, він начебто сам кинувся під потяг. Чоловікові затисло ноги. Рятувальники деблокували потерпілого у шоковому стані, без травматичної ампутації нижніх кінцівок. Правоохоронці взялися за з'ясування обставин події.

Ще тиждень тому нещасний випадок стався на станції "Контрактова площа". Там жінка 1985 року народження, перебуваючи на пероні, втратила рівновагу та впала на колію, у той час, коли прибував потяг. Її у важкому стані дістали рятувальники. Згодом стало відомо, що потерпілій довелося ампутувати руку.