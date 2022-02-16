Вдруге за місяць: YouTube знову заблокував телеканал Шуфрича

Уже вдруге за лютий YouTube заблокував канал "Перший незалежний". Він належить нардепу від "Опозиційної платформи – За життя" Нестору Шуфричу.

Трансляція на каналі недоступна. Щоправда, мовлення ведуть з іншого акаунта. Його створили 8 лютого, але перше відео на ньому з'явилось вночі 16 лютого.

До теми YouTube заблокував канали ОПЗЖ UkrLive та "Перший незалежний"

Попереднє блокування

YouTube 4 лютого заблокував канали UkrLive та "Перший незалежний", пов'язані з ОПЗЖ. Причина – порушення правил платформи.

Однак і тоді канали швидко "перебрались" на інші адреси та стали говорити нібито про "американську цензуру".

Санкції проти каналів