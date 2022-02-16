Вдруге за місяць: YouTube знову заблокував телеканал Шуфрича
Джерело:YouTube
Уже вдруге за лютий YouTube заблокував канал "Перший незалежний". Він належить нардепу від "Опозиційної платформи – За життя" Нестору Шуфричу.
Трансляція на каналі недоступна. Щоправда, мовлення ведуть з іншого акаунта. Його створили 8 лютого, але перше відео на ньому з'явилось вночі 16 лютого.
До теми YouTube заблокував канали ОПЗЖ UkrLive та "Перший незалежний"
Попереднє блокування
YouTube 4 лютого заблокував канали UkrLive та "Перший незалежний", пов'язані з ОПЗЖ. Причина – порушення правил платформи.
Однак і тоді канали швидко "перебрались" на інші адреси та стали говорити нібито про "американську цензуру".
Санкції проти каналів
- Рада з національної безпеки та оборони 28 грудня 2021 року ввела санкції проти медіахолдингів "Тайм Медіа", "Телепростір" та "Медіахолдинг Новини".
- "Перший незалежний" та UkrLive належать до цих холдингів, а санкції передбачають саме припинення телекомунікаційних послуг.
Що це за канали
"Перший незалежний" створили на заміну іншим медвечуківським каналам. Мовиться про ZIK, NewsOne та "112 Україна", які заблокували через санкції проти власника – соратника Медведчука Тараса Козака.
Канал нібито створили журналісти, а потім Шуфрич купив 60% акцій.
Може зацікавити – Чергові санкції проти каналів ОПЗЖ | Про новини: