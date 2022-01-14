Вдруге за тиждень: на Закарпатті знову стався землетрус
14 січня 2022 , 16:56Читать новость на русском
Джерело:Головний центр спеціального контролю
На Закарпатті 14 січня знову зареєстрували землетрус. Повідомлення про підземні поштовхи в області з'явилось вдруге за тиждень.
Епіцентр землетрусу був розташований на глибині у 2 кілометри. Його зафіксували за 12 кілометрів на схід від Ужгорода.
Зверніть увагу На Прикарпатті втретє за місяць стався землетрус
Землетрус класифікували як невідчутний
На сайті Головного центру спеціального контролю мовиться, що згідно з класифікацією землетрусів, відповідний – відносять до не відчутних.
Магнітуда підземних поштовхів, що зафіксували на Закарпатті 14 січня, склала 1,3 за шкалою Ріхтера. Водночас магнітуда землетрусу, який в регіоні зареєстрували 13 січня – 1,5.Зауважте! З району Ужгорода протягом 2020 – 2022 років зареєстрували 6 землетрусів. Найбільш потужні трапились 19 та 27 квітня 2020 року, магнітуда яких була 3,1 та 3,2.
В Закарпатській області знову зафіксували землетрус: дивіться карту ГЦСК
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