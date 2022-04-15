"Вечір в хату, арештанти": у російському Красноярську зламали табло – епічне відео
15 квітня 2022 , 15:51Читать новость на русском
У Росії зламали табло при в'їзді до міста Красноярськ. Зазвичай на ньому виднівся напис "Ласкаво просимо".
Однак тепер якийсь час на ньому висвічувалася інша цікава фраза. Про це повідомили в російських ЗМІ, передає 24 канал.
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Її "позичили" з тюремного жаргону.
Так, на інформаційному таблі при в'їзді до Красноярська замість традиційного "Ласкаво просимо до Красноярська – міста трудової доблесті" з'явилося "Вечір в хату, арештанти".
Тамтешні фахівці досі з'ясовують, хто міг зламати табло і так поглумитися над тими, хто в'їжджає в місто.
У російському Красноярську зламали табло: дивіться відео