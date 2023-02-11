Вечірня атака України "Шахідами": скільки дронів збили Повітряні сили

Російські окупанти після чергової хвилі ракетних атак випустили по Україні іранські безпілотники. Пуски здійснювались зі східного узбережжя Азовського моря.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, наші захисники змогли знищити одразу 20 "шахідів".

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Там додали, що у вечірній час 10 лютого російські окупанти атакували критичну інфраструктуру України у кількох регіонах.

Загалом за період з 18:00 по 23:55 силами та засобами Повітряних сил ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 20 ударних дронів-камікадзе Shahed-136/131,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що ворог напередодні атакував Одеську область. Лише на Одещині ЗСУ змогли збити 4 іранських безпілотники. Додамо, що перед масованою ракетною атакою 10 лютого росіяни вночі атакували Україну дронами. У такий спосіб вони намагаються виявити позиції української протиповітряної оборони.

Інтенсивність ракетних атак буде зменшуватися

Колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак заявив, що сила ракетних атак з боку країни-агресорки поступово падає. Ексспівробітник СБУ додав, що зменшенню кількості ракет у Росії активно сприяє ефективна робота української протиповітряної оборони.

Експерт Українського інституту майбутнього зауважив, що завдяки вмілій роботі українських фахівців усі установки ППО працюють у складі однієї системи. Водночас ворог і далі завдаватиме ракетних ударів по Україні.

"Не треба очікувати, що ракети у росіян закінчаться повністю. Мовляв, вони все вистріляють і скажуть Владіміру Путіну, що вже немає що запускати по Україні. Такого не буде", – сказав ексспівробітник СБУ.