Америка забороняє імпорт нафти з Росії, – вечірнє звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський ввечері 8 березня вчергове звернувся до українців. Він відзначив, що США забороняють імпорт нафтопродуктів з Росії, тобто нафти, газу та вугілля.

Американцям заборонили будь-які інвестиції у російський паливно-енергетичний комплекс. Зеленський особисто подякував Байдену за це рішення, передає 24 канал.

Важливо Буде новий план Маршала для України, – Зеленський про підтримку заходу

Послаблення держави-терориста

Президент зазначив, що це максимально потужний сигнал усьому світу.

Він дуже простий: кожен цент, сплачений Росії, вона перетворює на кулі та снаряди, які летять в інші суверенні держави. Або Росія матиме повагу до міжнародного права і не буде вести війни, або вона не матиме грошей, щоб війни розпочинати,

– підкреслив глава держави.

Він додав, що це не тільки про гроші, а й про свободу й майбутнє. Заборона на імпорт нафти до США послабить державу-терориста економічно, політично та ідеологічно.

Велика Британія теж забороняє імпорт нафти

Так, заборону на імпорт нафти та нафтопродуктів із Росії запроваджує і Велика Британія. Тож Зеленський подякував і Джонсону за принциповість.

Виступаючи сьогодні у британському парламенті, український лідер згадав 1940 рік, коли тиранія загрожувала, як вона думала, невеликому острову, і була впевнена, що острів не витримає жорстоких ударів, бомбардувань і блокади.

"А вийшло, що острів зміг більше, ніж та тиранія. Бо мав мудрість. Мав витримку. Друзів. І силу. І вірив у майбутнє – своє та свободи у Європі. Як віримо ми. Як боремося ми. І як ми переможемо", – додав президент.

Він зауважив, що світ не вірить у майбутнє Росії. Про нього немає жодного слова, адже всі все розуміють.

План Маршалла для України

За словами Зеленського, буде і новий план Маршалла для України. Захід сформує цей пакет підтримки. Це підтвердив британський премʼєр-міністр.

Вже очікуємо і жорстких рішень від Європейського Союзу. Санкційних. Проти Росії. За цю війну. За цю агресію. Про яку її автори ще пошкодують. Це буде. Обов'язково,

– сказав президент.

Політик пояснив, що саме тому так важливо, щоб у керівництві Росії усвідомили: США, Велику Британію, Євросоюз, Канаду, Австралію, Японію та інші вільні країни світ буде тільки наслідувати. А отже, санкції не обійти.

Він також подякував росіянам, які підтримують українців, виходять на вулиці і борються – за себе також, адже борються за мир.

Розмови з партнерами

Щоб закінчити війну, треба сідати за стіл переговорів. Однак Зеленський наголосив, що вони мають бути чесними, предметними – в інтересах людей, а не застарілих убивчих амбіцій.

Президент говорив сьогодні з Марком Рютте – Прем'єр-міністром Нідерландів. В України – нова сторінка у відносинах з Нідерландами.

З Прем'єр-міністром Ізраїлю Беннетом.

Премʼєр-міністром Люксембургу Бетелем,

Президентом Франції Макроном.

Підтримка та розуміння, як зазначив глава держави, є.

В ООН не буде брехні

Зеленський згадав історію про те, що ООН нібито не вважає російське вторгнення війною. Це обурило всіх.

Ми все зʼясували, швидко отримавши запевнення: у структурах ООН не буде брехні. Не буде підігравання агресору. Слово "війна" звучатиме на цьому майданчику. Бо це правда,

– запевнив президент.

52 вбитих дитини

Україна не дозволить нікому у світі ігнорувати страждання та вбивства наших людей, наших дітей.

"Сьогодні, коли я йшов виступати перед британським парламентом, найстрашнішим числом було для мене 50. 50 убитих українських дітей за 13 днів війни. А вже за годину стало 52. 52 дитинки. Ніколи не пробачу цього. І знаю, що ви ніколи це не пробачите окупантам", – наголосив Зеленський.

Ввечері росіяни завдали ракетного удару по Корбутівці у Житомирській області. Зруйнували гуртожиток. Зеленський запитав, чим міг загрожувати Росії звичайний гуртожиток? Яким геополітичним інтересам ядерної держави?

"Вічна памʼять усім людям, яких убили ці нелюди", – сказав політик.

Росіяни обстрілюють маршрути евакуації

Сьогодні вдалося організувати гуманітарний коридор з міста Суми до Полтави. Сотні людей врятовано. Гуманітарний вантаж доставили. Проте Зеленський зазначив, що це лише відсоток від того, що треба зробити.

Ми готові. Наші вантажі готові. Наш транспорт готовий. Але... нелюди – вони не готові. Вони обстрілюють маршрути евакуації. Вони блокують доставку необхідних продуктів та ліків для людей,

– розповів президент.

Він припустив, що агресор хоче, аби українці взяли з рук окупантів. Це свідомі тортури, які організовує Росія.

Олешки, Бердянськ, Мелітополь – ми з вами

Зеленський відзначив міста, де українці чинять спротив та протестують проти окупантів: Олешки у Херсонській області. Бердянськ та Мелітополь у Запорізькій області.

"Знайте: ми з вами. Ми вдячні. Вантажі все одно будуть їхати. Скільки б їх не зупиняли кулі. Гуманітарні коридори все одно працюватимуть. І тільки час відділяє вас від свободи. Недовгий час. Вірте в це. Я вірю. І дуже цього хочу. Слава Україні", – підсумував президент.

Дивіться звернення Зеленського:



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!