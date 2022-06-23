Веде якусь власну інформаційну кампанію, – Подоляк відреагував на критику Данілова

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк відповів на критику секретаря РНБО Олексія Данілова. Він припустив, що Данілов, ймовірно, веде власну інформаційну кампанію.

Що стало причиною "конфлікту"

Секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов висловив обурення щодо заяв Подоляка про необхідну зброю для України. На думку Данілова, озвучувати тему зброї входить у повноваження головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника Генштабу ЗСУ генерала Сергія Шаптали та міністра оборони.

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Водночас Михайло Подоляк заявив, що є спікери держави, які мають право називати деякі параметри та цифри.

Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, навіщо люди оце все говорять. Є математика війни, і є певне коло людей, спікерів держави, які мають право називати деякі параметри та цифри. Я навіть не готовий коментувати це (вислів Данілова – 24 канал),

– сказав Подоляк.

Він додав, що вважає, що Данілов, "певно, веде якусь власну інформаційну кампанію".

Я не знаю, навіщо він це робить,

– резюмував радник Андрія Єрмака.

Ми маємо більш об'єктивно дивитися на війну, – Подоляк

Також Михайло Подоляк висловився про те, що в Україні почали відверто говорити про втрати на фронті. Однак подекуди дані сильно відрізняються.

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Якщо президент Володимир Зеленський казав, що Україна втрачає 60 – 100 військових на день убитими в бою, то голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що середня цифра втрат за день – це від 200 до 500 убитих.

Цифри можуть дещо відрізнятися, але загалом президент окреслив приблизний обсяг втрат, включно із санітарними – пораненими та інвалідизованими. Просто час уже такий, що ми маємо більш об'єктивно дивитися на війну,

– пояснив Подоляк.

Він зазначив, що українське суспільство тільки входить "у більш об'єктивну картинку освітлення війни".

"Зараз з одного боку почали втомлюватися, а з іншого – необ'єктивно дивитися на ціну, яку Україна платить. І, певно, цю ціну потрібно визначити. Це складно для нас. Визначати ціну завжди складно. Але ми не зможемо далі йти, якщо ми не будемо обʼєктивними в тій картинці, що є у нас під час війни", – сказав радник Андрія Єрмака.

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